“We gaan vechten!” Mayweather wil uitdaging aangaan en kampen tegen Nurmagomedov DMM

17 oktober 2018

22u04 0 Meer Sport Floyd Mayweather heeft aan de gespecialiseerde website TMZ Sports verteld dat hij tegen de Russiche kooivechter Khabib Nurmagomedov wil vechten. Mayweather was eigenlijk met pensioen, maar Nurmagomedov daagde hem maandag uit. De Rus klopte eerder de befaamde Ierse kooivechter Connor McGregor.

"Wij gaan vechten", zei de ondertussen 41-jarige Mayweather aan TMZ. "Ik kan niet spreken voor Khabib, maar wat mij betreft kunnen we de kamp finaliseren. Ik zal er een cheque met negen cijfertjes aan overhouden", voegde de Amerikaan er nog fijntjes aan toe. Mayweather wil wel dat het gevecht zich binnen de regels van de bokssport afspeelt. "Hij heeft mij uitgedaagd, dus het is aan hem om in mijn wereldje binnen te komen."

Alle 50 kampen die Mayweather tot op heden afwerkte, won hij. Zijn laatste wedstrijd dateert van 2017, toen hij Connor McGregor klopte, die recenter ook door Nurmagomedov opzij werd gezet. "Vooruit Floyd! Nu is het aan ons om te vechten, 50-0 tegen 27-0. We zijn twee mannen die nooit verliezen", had de Rus eerder deze week Mayweather uitgedaagd. "In de jungle kan er maar één leeuw zijn. Uiteraard ben ik de leeuw."