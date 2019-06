“Wat een masterclass!”: knotsgekke Fury steelt show voor, tijdens en na kamp tegen ongeslagen Duitser YP

16 juni 2019

09u58

Bron: Reuters 9 Boksen Zwaargewicht Tyson Fury heeft gisteravond geen sprankeltje medelijden getoond voor Tom Schwarz. De Duitser, die tot dusver nochtans al zijn 24 profkampen had gewonnen, was er na amper twee ronden al aan voor de moeite. En de Brit verzorgde de show, zowel voor, tijdens als na de kamp.

Het begon al bij de intrede van ‘The Gypsy King’ in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Het was de eerste keer dat Fury mocht vechten in wat de bokshoofdstad van de wereld wordt genoemd en dat gegeven bracht hem op ideeën voor zijn intrede. Aanvankelijk droeg hij nog een zwarte cape, maar eens de camera’s vol op hem gericht waren, trok hij die uit waarna hij met een volledig Amerikaans getint plunje (goochelhoed incluis) richting de ring trok. Op de tonen van ‘Living in America’ van James Brown was er ook nog tijd voor een dansje, en het zou nog niet eens zijn laatste van de avond blijken. Alsof hij al wist wat er zou komen.

There's only one @tyson_fury!



Fury comes out with a tribute to Apollo Creed #FurySchwarz on @espn+ pic.twitter.com/fliRZ27LEt Top Rank Boxing(@ trboxing) link

Want ook al keek hij een ongeslagen opponent in de ogen, in de ring danste hij gewoon verder, letterlijk en figuurlijk. In de eerste video hieronder is te zien dat de Brit eigenlijk gewoon deed wat hij wou. Terwijl de Duitser, al hevig bloedend aan de neus, vol in het verweer moest, liet Fury gewoon de handen naast het lichaam hangen om enkele keren stevig uit te halen. Wanneer de Duitser dan toch even de kaart van de aanval trok en vier keer vol uithaalde, pakte de knotsgekke Fury uit met evenveel fenomenale bewegingen om het slagensalvo te ontwijken - zie ook de tweede video hieronder. Het sein om het af te maken, want luttele tellen nadien haalde hij op zijn beurt enkele keren de sloopkogel boven, waarna de scheidsrechter het welletjes vond en Fury met technisch knock-out tot winnaar werd uitgeroepen. “Wat een masterclass!”, hoor je de commentator ook -terecht- zeggen.

🔥 @tyson_fury shows why he's the top heavyweight in boxing #FurySchwarz pic.twitter.com/ykXLWeldyi Top Rank Boxing(@ trboxing) link

Amazing head movement from Tyson Fury pic.twitter.com/DZgxbhSQo7 🇨🇦Brick Hithouse🏀(@ DFSBBallGuy) link

En ook na de wedstrijd ging de show doodleuk verder. Fury greep de microfoon, waarna hij uit volle borst ‘I don’t wanna miss a thing’ van Aerosmith begon te zingen voor vrouwlief Paris. Tot groot jolijt van haarzelf én de nokvolle arena.

There is absolutely nobody like him. The most entertaining man in sports @tyson_fury #FurySchwarz 😂🎶 pic.twitter.com/2gkKuVE3uL Top Rank Boxing(@ trboxing) link

Een statement dus van Fury, die na twee jaar vol mentale problemen opnieuw helemaal de oude lijkt. In september of oktober volgt in het Madison Square Garden in New York nog een kamp tegen een nog aan te duiden tegenstander, waarna volgend jaar een rematch van de felbesproken kamp tegen Deontay Wilder zou volgen. Maar als Fury dit niveau aanhoudt, maken die twee heren de borst alvast best al nat...