“Wat doet hij?”: UFC-vechter zondigt tegen een van de basisregels van de sport ODBS

02 juni 2020

12u32 0

UFC-vechter Spike Carlyle zondigde het voorbije weekend tegen een van de meest voorname regels in zijn sport. Tijdens zijn kamp met Billy Quarantillo tijdens UFC Apex in Las Vegas keerde hij zijn opponent ostentatief de rug toe, in de gedachte dat de ronde voorbij was. Alleen waren er nog wel enkele seconden op de klok. Tijd waarvan Quarantillo gebruik maakte om de ‘Alpha Ginger’ nog even flink te verrassen. Al werd dat geen knock-out, zodat de kamp tussen de twee bleef boeien. Op Twitter begrepen de UFC-fans er niets van. “Wat doet hij?”

Unanieme beslissing

Carlyle begon als een vuurbal aan de kamp: een trap op Quarantillo liet hij meteen opvolgen door een resem slagen. Carlyle bleef een hele openingsronde voor de aanval kiezen, waar zijn tegenstander geduldig afwachtte. In de tweede ronde counterde Quarantillo steeds meer en beter, terwijl zijn Amerikaanse landgenoot het fysiek moeilijker kreeg. Maar ook dan bleef Carlyle verrassend sterk op de been. Pas in de derde ronde ging het voordeel definitief richting Quarantillo, die geregeld op zoek ging naar ‘submissions’ en enkele keren stevig raak trof. Uiteindelijk gaven de refs unaniem de zege aan Quarantillo, die drie keer 29-28 toebedeeld kreeg.

“Wat een wild gevecht”, was de eerste reactie van Quarantillo (31), die zijn zevende opeenvolgende zege liet optekenen en zijn tweede in het UFC, nadat hij pas vorig jaar zijn debuut maakte in de octagon.