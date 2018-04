"Was McGregor niet over de rooie gegaan, zou speciale UFC-kamp 'Money Fight II' zaterdag zijn aangekondigd" Hans Op de Beeck

10 april 2018

17u46 0 Meer Sport Neemt McGregor straks revanche op Mayweather na zijn verloren 'Money Fight' in de zomer van vorig jaar? Alles leek (of lijkt) erop te wijzen, al hebben de zottigheden van de Ierse kooivechter vorige week in New York ongetwijfeld roet in het eten gegooid.

De 'Money Fight part II' is al haast even besproken als deel 1 en dan is er nog niet eens datum voor de kamp, laat staan dat ze effectief doorgaat. Het gonst al een tijdlang van de geruchten en die worden bevestigd door ene Omar Al Raisi, de hoofdredacteur van Dubai's grootste nieuwsmedium, The Sports Journal. Volgens Al Raisi wordt er momenteel volop gediscussieerd over de modaliteiten van het gevecht. "In een boksduel tussen de twee heeft niemand nog zin, in een echte UFC-kamp loopt Mayweather teveel risico zware averij op te lopen", aldus Al Raisi. "Daarom dat een voorstel van een soort van aangepaste UFC-kamp op tafel ligt. Eentje met lichte handschoenen van 4 ounce (omgerekend 113 gram), geen schoenen, rondes van vijf minuten, een maximumgewicht van 155 pounds (70 kilogram), geen trappen, geen takedowns, geen ellebogen of knieën, wel enkele karakteristieke MMA-grepen zoals een klem."

Al Raisi claimt dat niemand hem geloofde toen hij zei dat de eerste Money Fight er kwam en dat die mede gepromoot zou worden door McGregor. "Nu zouden zowel de UFC (Ultimate Fighting Championship, nvdr), Mayweather Promotions als McGregor Entertainment de kamp organiseren." Geld dat die laatste kan gebruiken, nu zijn advocatenkosten de komende maanden weleens hoog kunnen oplopen. (lees hieronder verder)

.@FloydMayweather will fight @TheNotoriousMMA in the octagon. With 4 ounce gloves, no shoes, 5-five minute rounds in 155 division.



No kicks, no take downs, no elbows, no knees. Certain things will be allowed like the clinch. pic.twitter.com/Gmv5koAG00 Omar Al Raisi(@ Dantani) link

Co-promoted by Mayweather Promotions, UFC and McGregor Entertainment.



Last time I said McGregor will be a co-promoter, no body believed me. But again this is the right game, sources say things, but it changes very quickly! #MayMac2 Omar Al Raisi(@ Dantani) link

En er is meer: het UFC zou van plan geweest zijn #MayMac2 op een persconferentie voorafgaand aan UFC 223, het event dat zaterdagavond plaatsvond in New York, aan te kondigen. Maar na de heisa die Mayweather veroorzaakt heeft, en de mogelijke gevangenisstraf die boven zijn hoofd hangt, zouden ze van dat plan afgezien hebben. Net tijdens UFC 223 verloor McGregor zijn wereldtitel bij de lichtgewichten na bijna 500 dagen van inactiviteit in de octagon. 'The Notorious' verloor zijn riem ook net aan Khabib Nurmagomedov, de 'Eagle' uit Dagestan waarmee hij niet door dezelfde deur kan en die de aanleiding was van zijn uitbarsting vorige week. Die had samen met zijn entourage zijn landgenoot Artem 'The Russian Hammer' Lobov, goeie vriend van McGregor, fysiek geïntimideerd in Brooklyn in de aanloop naar UFC 223, waarin Lobov ook in het voorprogramma had moeten vechten. Op zijn beurt had featherweigt Lobov Khabib gepest door zich denigrerend uit te laten over zijn landgenoot. Hij zou nog wateren in zijn bed. U merkt: 't is een leuke wereld, dat MMA. (lees hieronder verder)

Ook Mayweather werd natuurlijk gehoord in het hele verhaal. Zo zegt de Amerikaanse ex-bokskampioen bij ESPN: "Wanneer je zo'n status bereikt hebt als McGregor, moet je toch meer klasse uitstralen. Buiten de ring, hoor je dan een gentleman te zijn." Woorden die Mayweather op de sociale media als een boomerang in het gezicht terugkreeg. Dat net hij, in het verleden al veroordeeld tot 90 dagen cel na slagen en verwondingen aan zijn toenmalige vriendin en tevens moeder van zijn kinderen, dit zei kon er bij velen niet in. Terwijl zijn vele pocherige posts op zijn sociale media ook alles behalve vrouwvriendelijk zijn. Het verhaal van de pot en de ketel.

Over 'Money Fight II', zei Mayweather: "Als ik uit pensioen kom, zal het zijn om in de octagon te vechten want boksen doe ik niet meer. Wanneer het om het juiste bedrag gaat, vast en zeker. Wanneer Showtime en CBS geïnteresseerd zijn. Dan moet het pay per view-geld ongelofelijk zijn. Maar hey, ik doe wat ik wil. Ik ben Floyd Mayweather." En ook UFC-goeroe Dana White liet zich nog meer eens vastberaden uit over de revanche die McGregor kan pakken op Mayweather. "Floyd weet dat het bedrag juist zal zijn - ik heb er alle vertrouwen in dat ze straks opnieuw kampen."