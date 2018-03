"Wandelend mirakel" Tiger Woods trekt met ambitie naar Masters in Augusta TLB

Bron: Belga 0 Meer Sport Door zijn vele blessureleed miste Tiger Woods in 2016 en 2017 de prestigieuze Masters in Augusta. Nu de golflegende eindelijk fit is, is hij er volgende week op de legendarische baan in Georgia opnieuw bij.

"Ik kijk er heel erg naar uit om hier weer te spelen", zegt Woods op zijn website. "Dit is het best georganiseerde toernooi in de wereld. De golfbaan, de sfeer en alles wat er rond hangt, het is de hemel voor een golfer."

Woods onderging de voorbije jaren meerdere rugoperaties en leek afgeschreven voor de top. De laatste weken is de Amerikaan, op 42e, echter bezig aan een opmerkelijke comeback. Hij speelde in maart mee voor de zege op toptoernooien als het Valspar Championship (tweede) en het Arnold Palmer Invitational (vijfde).

"Elke week dat ik op de baan sta, word ik beter. Alle stukjes vallen steeds meer op hun plaats", zegt de veertienvoudige majorwinnaar. "Ik heb een tweede kans gekregen in het leven. Ik ben een wandelend mirakel."

De winnaar van de Masters krijgt traditioneel het groene jasje (the green jacket). Woods mocht het al vier keer aantrekken: in 1997, 2001, 2002 en 2005. Hoewel hij misschien nog wat ritme mist, steekt Woods zijn ambitie niet weg. "Ik ben naar hier gekomen om te winnen", klinkt het. Vorig jaar ging de titel naar de Spanjaard Sergio Garcia.

