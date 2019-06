“Walgelijke” ingreep van fan zet kwaad bloed bij schaarsgeklede worstelster ODBS

17 juni 2019

12u01 7 Meer sport Dat maakte niet deel uit van het script. Niet dat een vrouwelijke worstelster in een armgreep vastgepakt werd, wel dat dit door een toeschouwer gebeurde.

please do not try to keep the wrestlers pic.twitter.com/f6VtwmToMY luchablog(@ luchablog) link

Scarlett Bordeaux (28) was na een duikvlucht tijdens een Lucha Libre event in het Mexicaanse Cancun buiten de ring net op haar rug terecht gekomen, toen de Amerikaanse langs achteren plots vastgepakt werd bij de handen en zich opgetild zag. Niet door haar gemaskerde tegenstandster, de Mexicaanse Lady Shani, wel door een al te enthousiaste mannelijke fan achter de barricade. Tot afschuw van Bordeaux. Aanvankelijk leek ze niet meteen te beseffen wat haar overkwam, na de kamp trok ze wel stevig van leer. “Het is NOOIT ok om een vechter of vechtster aan te raken zonder toestemming”, schreef Bordeaux op Twitter. “Ik had pas door wat er exact gebeurd is nadat ik de beelden van de kamp herbekeken had. Mocht ik dat wel doorgehad hebben, was er iets heel anders gebeurd. Zeker weten. Bedankt Lady Shani (die snel te hulp kwam om haar te bevrijden, nvdr) om me te beschermen.”

Just ask nicely for a picture. She’s really nice. No need to grab her. pic.twitter.com/bduIpukDSw Terry(@ JTPunk_sXe) link

Een post waarop Bordeaux veel steunbetuigingen kreeg, waarna ze er nog aan toevoegde dat haar lichaam geen publiek bezit is en dat het gedrag van de man onder geen enkele omstandigheid aanvaardbaar is. “Wat ik draag doet er helemaal niet toe. Of dat nu een string is of een skipak: mijn lichaam raak je niet aan zonder mijn toestemming. Gelukkig zijn de meeste fans die ik ontmoet wel respectvolle en geweldige mensen die ik apprecieer.”

Disgusted doesn’t even begin to describe how I felt after watching this. Disrespectful in its highest form. I feel really bad about this happening to you but extremely happy that you’re ok. Cameron Mumford(@ IAmCam8404) link