‘Valsspelers’ snijden deel van parcours halve marathon af, twee jaar schorsing dreigt LPB

29 november 2018

Bij de halve marathon in het Chinese Shenzhen is het voorbije weekend op grote schaal valsgespeeld. De organisatie kwam er via camerabeelden en foto’s van toeschouwers achter dat liefst 237 deelnemers een gedeelte van het parcours hadden afgesneden. Ook liepen achttien mensen mee met valse startnummers en waren er zelfs drie lopers die zonder startnummer de wedstrijd over ruim 21 km aflegden.

Volgens het Chinese persbureau Xinhua krijgen de atleten zonder of met een vals startnummer een levenslange schorsing opgelegd. De ‘afsnijders’, die werden betrapt met de hulp van verkeerscamera’s langs het parcours, riskeren voor twee jaar te worden geschorst. “We betreuren de valsspelerij”, aldus de organisatie. “Maar iedere loper draagt de verantwoordelijkheid voor zijn daden.”

Het aantal hardloopwedstrijden in China is de afgelopen jaren explosief gestegen, net als het aantal lopers. De onderlinge concurrentie is echter blijkbaar zo groot, dat alles wordt gedaan om scherpe tijden neer te zetten.

258 runners accused of cheating during last Sunday's Shenzhen Half Marathon pic.twitter.com/ku16FCnb4Q Xinhua Sports(@ XHSports) link

