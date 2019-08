"Topsprinter Christian Coleman miste drie dopingcontroles" Valerie Hardie

22 augustus 2019

12u37

Bron: Daily Mail 0 Atletiek De Amerikaanse topsprinter Christian Coleman zit volgens de Engelse krant de Daily Mail in vieze papieren. De 23-jarige vice-wereldkampioen op de 100m zou binnen een tijdspanne van twaalf maanden drie dopingcontroles gemist hebben en riskeert zo een schorsing die hem minstens het WK atletiek en de Spelen van Tokio 2020 kunnen kosten.

Het gerucht deed gisteren al de ronde dat een grote naam uit de Amerikaanse atletiek tegen de lamp was gelopen - meer dan één zelfs. Eén sprinter zou zijn schorsing van twee jaar aanvaard hebben, één zou ervan af zijn gekomen met een tik op de vingers en een andere zou zijn schorsing betwisten - dat zou dus Christian Coleman zijn, zo schrijft de Daily Mail. Het zou in elk geval verklaren waarom de Texaan zich, zonder al te veel uitleg, zondag terugtrok uit de Diamond League in Birmingham, waar hij was ingeschreven voor de 100m.

Als het Amerikaanse Antidopingagentschap (USADA) dat nieuws bevestigt, zou dat inslaan als een bom. Coleman is met een tijd van 9.79, die hij vorig jaar op de Memorial in Brussel klokte, niet alleen de zevende snelste man ooit op de 100m, hij is ook wereldrecordhouder op de 60m indoor en vice-wereldkampioen op de 100m. Op het WK van 2017 in Londen moest hij alleen dopingzondaar Justin Gatlin voor zich dulden - hij gaf wel Usain Bolt het nazien.

Dat is vooral waar Coleman voor staat: hij is het gezicht van een nieuwe generatie sprinters die er allemaal op uit zijn om Usain Bolt op te volgen als leading man op de spurtnummers. Coleman was alvast de favoriet voor het goud op het WK, dat over een maand in Doha begint. Als zijn sanctie gehandhaafd blijft, dan zal Coleman er niet bij zijn in het Midden Oosten. Ook de Spelen van Tokio komen dan in het gedrang want op een eerste inbreuk staat een minimumschorsing van twee jaar.

Coleman zou de dopinginbreuk wel aanvechten. Zijn advocaten betwisten op zijn minst de geldigheid van één (gemiste) dopingcontrole. In het verleden waren verschillende atleten al succesvol met die benadering. Afwachten hoe het verdict voor Coleman zal uitdraaien.