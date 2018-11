‘t Is Tyson Fury menens met kamp om wereldtitel: Britse bokser gaat opponent bij persvoorstelling al bijna te lijf LPB

29 november 2018

06u54

Bron: Daily Mail

Tyson Fury is op alles voorbereid als hij zaterdag in het Staples Center in Los Angeles de ring instapt voor zijn kamp om de wereldtitel tegen Deontay Wilder. Dat het de Britse bokser menens is, liet hij blijken op de laatste persconferentie vóór het titelgevecht. Toen de Amerikaan wat meewarig deed over de sensationele zege van Fury tegen de Oekraïener Vladimir Klitschko in 2015, gingen de poppen aan het dansen. De ‘Gypsy King’ bestempelde Wilder als ‘achterbaks’ en ‘een komediant’. Daarop kwam het op het podium bijna tot een handgemeen tussen de twee. Promotor Frank Warren, die wilde tussenkomen, werd brutaal weggeduwd. Enkele leden uit het team van Wilder moesten in bedwang gehouden worden. Moment waarop Fury zijn jasje en shirt uittrok, en Wilder voorstelde om de kamp al op het podium uit te vechten. Zover kwam het niet.

“Ik ben klaar om te boksen, om te vechten, om heel diep te gaan”, zei Fury op de persbabbel. “Voor het geld doe ik het niet. Voor mij is het geen betaaldag. Ik ben hier maar voor één ding en dat is winnen.”

Fury (30) en Wilder (33) zijn beiden nog ongeslagen. Inzet van hun duel is de WBC-titel bij de zwaargewichten. Titelhouder Wilder boekte 40 overwinningen op rij. Fury zit aan 27 zeges als profbokser, maar hij is er dan ook ruim twee jaar uit geweest. De Brit raakte na zijn verrassende triomf op Klitschko in november 2015, goed voor de wereldtitels van de WBA, WBO, IBF en IBO, helemaal van het padje. Hij worstelde met een verslaving aan alcohol en drugs. Zijn bokslicentie verloor hij wegens dopingperikelen. Sinds dit jaar is Fury, inmiddels ruim 60 kilo afgevallen, weer helemaal terug. Hij won alweer twee partijen en wil via Wilder terugkeren aan de wereldtop.