't Gaat allemaal veel te snel voor arme Noor: is dit de 'knock-out van het jaar' in de MMA?

06 november 2018

11u34 0

MMA-vechter Mzwandile Hlongwa kan straks zonder schroom een gooi doen naar de ‘knock-out van het jaar’. De Zuid-Afrikaan, ook bekend als ‘Shakebone’, liet zijn Noorse tegenstander Torbjorn Madsen het voorbije weekend sterretjes zien met een zelden geziene techniek. Na een forse uithaal met rechts draaide Hlongwa rond zijn as, om de compleet verraste Madsen met een links-rechtse combinatie richting canvas te sturen. De kamp was nog geen ronde ver. Madsen werd compleet van de kaart op een draagberrie afgevoerd, maar kwam niet veel later met geruststellend nieuws. “Ik lig momenteel in de ambulance, alles is oké. Dit kan gebeuren. Uitstekend gedaan van hem.”