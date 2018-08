"Superman": tienjarige zwemt 23-jaar oud record van beste zwemmer ooit van de tabellen MDB

03 augustus 2018

07u50

Bron: CNN 1

De naam doet al iets vermoeden. Clark Kent (jawel, zoals Superman) Apuada heeft zijn stempel al gezet in de zwemwereld. De tienjarige verbeterde het record dat niemand minder dan Michael Phelps in zijn tiende levensjaar neerzette. Dat record van de houder van 28 olympische medailles (en zo de beste zwemmer ooit) hield liefst 23 jaar stand, maar daar bracht Clark Kent dus verandering in. Op de 100 meter vlinderslag deed de jonge knaap een seconde beter dan Phelps (1.09.38).

"Ik hou van zwemmen want ik heb heel veel mensen die voor me supporteren. Mijn trainers en mijn ouders zijn er altijd voor me", vertelde Apuada aan CNN. Ook Michael Phelps zelf stond versteld van de straffe prestatie. "Blijf doorgaan man #droomgroot", feliciteerde de 23-voudige olympische kampioen de jongeman.

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig Michael Phelps(@ MichaelPhelps) link

Niet alleen in het zwemmen zet 'Superman' zijn tanden. "Hij is een muzikant, wetenschapper, artiest en doet aan vechtsport", vertelt zijn vader Chris Apuada. Of de jonge zwemmer zo niet te veel hooi op zijn vork neemt? "Ik ga er goed mee om, ik moet alleen een evenwicht vinden", zegt Clark Kent droogweg. Hij heeft zijn naam alvast niet gestolen.

Keep it up, dude: Michael Phelps congratulates Clark Kent for smashing his 23-year-old record.



Read more:- https://t.co/a0PIjlXyu6 pic.twitter.com/EDly8wOl7k The Field(@ thefield_in) link