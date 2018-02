'Sterkste vrouw ter wereld' laat meteen van zich horen in WWE: ze gooit grote baas op tafel en krijgt slag in gezicht van diens vrouw Hans Op de Beeck

27 februari 2018

11u10 14 Meer Sport Gewezen UFC-kampioene Ronda Rousey, in 2015 de derde meest opgezochte persoon op Google, heeft de overstap naar het WWE (World Wrestling Entertainment) gemaakt en dat zullen ze daar geweten hebben. Ze gooide meteen de grote baas van het WWE op een tafel, waarna ze een slag vol in het gezicht kreeg van diens vrouw.

Het was het tweede optreden van Rousey (31) in het WWE, nadat ze vorige maand officieel werd voorgesteld aan het grote publiek. Gisteren maakte ze haar opwachting in het event 'Elimination Chamber' om haar contract te ondertekenen. Eerst waren er louter lovende woorden voor Rousey, die als UFC-kampioene bij de bantams lang bekend stond als de te kloppen kampioene in het MMA. Tot ze in november 2015 verloor van Holly Holm en ze zowel fysiek als mentaal op bleek, met een overstap naar WWE als gevolg. "Ik kan me niet herinneren een atlete van dit kaliber (Rousey was naast UFC-kampioene ook de eerste Amerikaanse die een olympische medaille pakte in het judo, in 2008 in Peking, nvdr) in het WWE te verwelkomen", aldus Triple H, de ceo van het WWE, tijdens het pay per view-event. "In het MMA zijn er gewichtsklasses louter voor haar gecreëerd. Ze heeft de weg wereldwijd vrijgemaakt voor jonge vrouwen om zich te tonen in de sport. Wat mij betreft, heeft ze alle recht op haar titel van 'sterkste vrouw ter wereld'. Ze kan het WWE heel wat bijbrengen en fantastische dingen tonen in de ring."

BAH GAWD RONDA ROUSEY BROKE TRIPLE H IN HALF #WWEChamber pic.twitter.com/eFeurRhjOI The Straight Shooters Podcast(@ ShootersRadio) link

.@RondaRousey is in the house for #EliminationChamber and has made a statement tonight! Welcome to @WWE! pic.twitter.com/spri09XBS4 T-Mobile Arena(@ TMobileArena) link

Terwijl een tot tranen toe bewogen Rousey luidkeels werd toegezongen door het publiek in Las Vegas, maakte Triple H vervolgens bekend dat de eerste kamp van Rousey -in WrestleMania 34 in april in een zogenaamde Mixed Tag Team Match- geen partij om een titel zou zijn. En toen brak de spreekwoordelijke hel los, zoals dat hoort in het WWE. Eerst onderbrak WWE-legende en ook ex-olympiër Kurt Angle (49), de general manager van Raw waarvoor Rousey getekend heeft, het ceremoniële gedeelte. Hij zei dat Triple H en zijn vrouw Stephanie McMahon, dochter van die andere worstellegende Vince, Rousey manipuleren en dat Stephanie (41) er nog wel zeker van is Rousey te kunnen verslaan in de ring. Waarna Rousey Triple H vastpakte om hem neer te smakken op een tafel. McMahon van haar kant liet het daar niet bij en verdedigde haar man door 'Rowdy' recht in het gezicht te slaan. Volgens verschillende bronnen iets wat niet in het script stond. Afgesloten werd er met Rousey die excuses eiste -en kreeg- van McMahon: "Ik laat hier niet met me sollen en ben niemands eigendom".

Het WWE vaart er alvast wel bij: de intrede van Rousey is een zegen voor de kijkcijfers.

Just when there was a peace offering between @StephMcMahon and @RondaRousey, @TripleH flips the script and does THIS! #RAW #RondaRousey @RealKurtAngle pic.twitter.com/4A36GRNy1Y WWE(@ WWE) link

Btw. That was a legit slap by Stephanie McMahon. Heard from some folks backstage that Ronda Rousey has a handprint welt on her face 👀 Ramona Shelburne(@ ramonashelburne) link