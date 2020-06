‘Snorrie’ O’Sullivan: snookertopper laat geen spaander heel van tegenstand, maar valt toch vooral op met nieuwe look Redactie

06 juni 2020

10u43 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Snooker Topper Ronnie O’Sullivan (44) pakte in de Championship League uit met subliem snooker, maar viel vooral op met een uitgesproken look.

In groep tien was er geen kruid gewassen tegen de vijfvoudige wereldkampioen, die groepswinnaar werd via een simpele 3-0-winst. Met een indrukwekkend potje snooker. Zo potte ‘The Rocket’ tegen Kishan Hirani (PDC 93) breaks weg van 112, 52 en 65. De Cyprioot Michael Georgiou (PDC 63) kreeg breaks van 116, 82 en 80 om de oren. Tegen de Engelsman Chris Wakelin lukte O’Sullivan breaks van 97 en 93. En dat na een hele tijd stil te hebben gelegen. “Buiten enkele demonstratiematchen heb ik vorige week maar vier of vijf uur gespeeld. Dat laat zien dat training niet nodig is. (lacht) Ik kan beter mijn tijd aan iets anders besteden. Ja, ik had het wel goed thuis.”

Ondertussen schonk Ronnie zichzelf een nieuwe look. “Het is een ode aan Willi Thorne (voormalig snookerspeler die opviel door zijn glanzend kale hoofd, red.) Willie had ook een snor, maar geen haar. Ik heb een snor én nog een beetje haar. Sommigen zeggen dat ik op El Chapo (Mexicaanse drugsbaron, red.) lijk, anderen vergelijken me met Freddie Mercury (de voormalige zanger van Queen, red.).”

"A few people have said I look like El Chapo. Someone even said Freddie Mercury."



Lovely stuff as @ronnieo147 wins all nine frames to top the group :clap: pic.twitter.com/Bclj9qUUXg ITV Sport(@ ITVSport) link