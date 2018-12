Shiffrin wint haar eerste super-G in Lake Louise Redactie

02 december 2018

21u53

Bron: Belga 0

De 23-jarige Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft in Lake Louise de eerste super-G van het seizoen gewonnen. De wereldbekerleidster was 77 honderdsten sneller dan de Noorse Ragnhild Mownickel. De Duitse Viktoria Rebensburg werd derde. De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer, vrijdag en gisteren winnares van de afdalingen in het Canadese ski-oord, moest vrede nemen met een tiende plaats.

Het is de 46e wereldbekerzege voor Shiffrin, de allereerste in een super-G. In die snelheidsdiscipline stond de slalomkoningin ook nooit eerder op het podium. Shiffin is de zevende skiester in de geschiedenis die in alle vijf wereldbekerdisciplines een zege boekte. De Zweden Anja Pärson en Pernilla Wiberg, de Oostenrijkse Petra Kronenberger, de Sloveense Tina Maze, de Kroatische Janica Kostelic en de Amerikaanse Lindsey Vonn deden het haar voor.

Dit seizoen won Shiffrin ook al de slaloms in Levi en Killington. In de wereldbekerstand heeft ze al meer dan 200 punten voorsprong op de eerste achtervolger, de Zwitserse Michelle Gisin.