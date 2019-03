‘Schrikwekkende’ boksgigant van amper 21 stapelt nú al brutale KO’s op bij de zwaargewichten:“Dit heb ik écht nog nooit gezien” TLB

10 maart 2019

07u45 0 Meer Sport Twee ronden. Langer had bokssensatie Daniel Dubois in de Londense Royal Albert Hall niet nodig om zijn tien jaar oudere Roemeense opponent Razvan Cojanu tegen het canvas te meppen. Cojanu werd nu al het tiende slachtoffer van de 21-jarige Britse sensatie bij de zwaargewicht. Dubois hield aan zijn overwinning alvast de Europese WBO-titel over.

Dubois, bijgenaamd ‘DDD’ of ‘Dynamite’, raast als een wervelwind door de bokssport. De Brit won al zijn tien profduels, negen keer op knock-out (5x technische knock-out, 4xKO). “Dit heb ik nog nooit gezien. Ik denk niet dat er ooit een Brits zwaargewicht is geweest dat harder kon slaan dan Dubois”, steekt bokspromotor Frank Warren eerder zijn bewondering voor de landgenoot en op termijn waarschijnlijk opponent van huidig wereldkampioen bij de zwaargewichten Anthony Joshua niet weg. Kenners twijfelen er niet aan dat Dubois zijn landgenoot op termijn van de troon zal stoten. “Daar denk ik nog niet aan. Het was gewoon al indrukwekkend om met hem te werken. Hij mist geen enkele training en als ik ooit zijn niveau wil bereiken, dan zal ik hard moeten blijven werken.” Er doen zelfs geruchten de ronde dat Dubois Joshua al tegen het canvas heeft gemept tijdens een sparringsessie.

Dat Dubois een prof bokser is geworden, is geen verrassing. Zeker niet voor zijn omgeving. Dubois’ vader is een echte boksfanaat en hij trok de kleine Daniel mee in zijn admiratie. “Mijn vader nam me al snel mee naar de fitnesszaal en ik trainde al op jonge leeftijd dagelijks”, aldus Dubois, die op de sociaalnetwerksites zelfs al bestempeld werd als “schrikwekkend”. “Ik ben vooral fan van Mike Tyson en andere explosieve boksers. Ik heb hun stijl een beetje proberen te kopiëren, al heb ik ook mijn eigen accenten gelegd.”

“Hij slaat harder dan Joshua”

Eén van Dubois' grootste bewonderaars is dus Frank Warren. “Hij kan echt fenomenaal hard slaan en stapt telkens met heel veel vertrouwen in de ring”, aldus Warren. Dat bleek ook na de kamp tegen Cojanu. Dubois stelde fijntjes dat hij wel verwacht had dat hij de Roemeen knock-out zou meppen. “Dit heb ik écht nog nooit gezien. Ik denk niet dat er ooit een Brits zwaargewicht is geweest dat harder kon/kan uithalen dan hij. Ook Joshua of Lennox Lewis niet. Qua potentieel is hij de beste bokser met wie ik ooit gewerkt heb. De vraag is of hij het indien nodig twaalf ronden kan uitzingen, maar eerst en vooral moet er wel een bokser bestaan die het zo lang kan volhouden tegen hem.” Dubois stond enkel tegen Kevin Johnson (in oktober 2018) tien ronden in de ring, in al zijn andere kampen zorgde ‘DDD’ al veel vroeger voor de beslissing. En dat lijkt nog maar het begin...

Daniel Dubois is a knockout machine 😳



The referee with the politest stoppage ever 😂 pic.twitter.com/5uUscIoMkb BT Sport(@ btsport) link

"There were stories of you dropping Anthony Joshua in sparring..." 👀



Daniel Dubois says this is what kicked off his career and tonight he takes the next step on his journey 🙏 pic.twitter.com/B7BZ6W6jpX Boxing on BT Sport 🥊(@ BTSportBoxing) link