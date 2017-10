"Rio Ferdinand maakt het boksen belachelijk. Dit is geen spel, maar een serieuze sport die gevaarlijk kan zijn" Hans Op de Beeck

In Engeland is er veel te doen rond de overstap naar het boksen van de 38-jarige Rio Ferdinand, gewezen verdediger van Manchester United en tegenwoordig voetbalanalist. De over het kanaal populaire bokser Tony Bellew vindt dat Ferdinand het boksen "belachelijk" maakt.

Het is nog niet helemaal duidelijk of Ferdinand echt een carrière in de ring najaagt of het louter om een eenmalige kamp gaat. Vorige maand maakte de gewezen 'Red Devil' bekend dat hij voor gokkantoor Betfair de uitdaging 'Defender to Contender' aangaat, waarvoor hij een titelgevicht wil winnen. Ferdinand is volop aan het trainen samen met Richie Woodhall, gewezen wereldkampioen in de middelgewichtklasse. Een datum voor zijn debuut is er nog niet.

Getty Images Tony 'The Bomber' Bellew pakte vorig jaar in mei de titel in het WBC Cruiserweight.

Maar 'Liverpudlian' Bellew, in het WBC vorig jaar goed voor de titel in het cruiserweight (boksers onder de 100 kilogram) na een zege tegen Illunga Makabu in Goodison Park, vindt dat Ferdinand vooral uit is op aandacht. "Boksen is geen spelletje, maar een serieuze sport die heel gevaarlijk kan zijn. Op deze manier maakt Ferdinand het boksen belachelijk", zegt 'The Bomber', die het in december terug opneemt tegen zijn landgenoot David Haye. "Dit ruikt gewoon naar aandachtszoekerij van het hoogste niveau. Ik begrijp dat de man met frustraties zit die hij kwijt moet, maar daarvoor kan hij toch ook naar de gymzaal trekken? Toch niet in een boksring, alsjeblieft."

Action Images via Reuters

"Kijk, Rio Ferdinand is een een gezonde kerel met een fantastisch gezin. Zeker na het zien van zijn documentaire (waarin Ferdinand openlijk vertelt hoe moeilijk hij het had na het overlijden van zijn vrouw, nvdr) heb ik enorm veel respect voor hem. Maar nu lijkt het er vooral op dat hij op wanhopige wijze in de schijnwerpers wil blijven staan."

AP Bellew met een stevige rechter in het gezicht van David Haye in de Londense O2 Arena. In december zien de twee elkaar opnieuw in de ogen.