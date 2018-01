"Maak uw veiligheidsgordels maar vast", pochte 'MMA-monster' nog vlak voor huiveringwekkend gevecht. Viel dat even tegen... Thomas Lissens

21 januari 2018

11u19

Bron: MMAJunkie, L'Equipe 1 Meer Sport Het monster is getemd. De opmars van MMA-sensatie Francis Ngannou is gestuit. De 31-jarige Kameroener mocht afgelopen nacht in Boston om de zwaargewichttitel kampen tegen UFC-kampioen Stipe Miocic (35), maar verloor.

"Een huiveringwekkend gevecht" of "de MMA-kamp van de eeuw": het duel tussen Ngannou en Miocic werd wekenlang gehypet. En Ngannou bevestigde in de openingsronde ook wel al het goede wat over hem gezegd en geschreven werd. 'The Predator', die pas op zijn 22ste bokstrainingen begon te volgen, trok meteen stevig van leer. Miocic zag de ene voorhamer na de andere in zijn richting komen, dacht vooral aan verdedigen, maar één stevige mep kon hij niet ontwijken. Het gevolg: een gezwollen oog, maar de kampioen stond wél nog overeind.

De resultaten die Ngannou voor de titelkamp had geboekt waren indrukwekkend: elfde overwinning in twaalf kampen. Hij moest zelfs nooit een volledige kamp afwerken, maar dat brak hem vandaag net zuur op. Miocic moest dat wel al doen en de Amerikaan maakte slim gebruik van zijn ervaring. Gaandeweg nam hij het commando over en Ngannou moest flink wat incasseren.

Unanieme beslissing

Matig grondwerk, vaak tegen de kooi geduwd en steeds slomer in zijn handelingen: de 31-jarige Afrikaan kon niet verbergen dat hij pas in 2013 zijn eerste MMA-kamp vocht en op technisch vlak nog werk heeft. Miocic trok er zich niets van aan en uiteindelijk kreeg hij de zege na een unanieme beslissing van de scheidsrechters.

De Amerikaan met Kroatische roots verdedigde zijn titel voor de derde keer op rij met succes, iets waar nog geen enkele vechter in geslaagd was. Miocic is officieel het beste zwaargewicht ooit in de UFC, Ngannou heeft nog werk op de plank liggen.

Bekijk HIER de samenvatting van het gevecht.

Just arrived to the Garden !!!

Please fasten your seat belt the Garden is going to shake 💣💣💣.#UFC220 pic.twitter.com/dlMhBWLyKs Francis NGannou(@ francis_ngannou) link

HISTORY IN BOSTON!@StipeMiocicUFC becomes the first HW to successfully defend the belt three consecutive times. #UFC220 pic.twitter.com/PwFUg7meTD UFC(@ ufc) link