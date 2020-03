‘Onherkenbare’ kooivechtster die enorme bloeduitstorting kreeg terug aan de beterhand: “Ik ben blij dat ik thuis ben” NVE

15 maart 2020

16u54 1 Meer sport U herinnert het zich vast nog: MMA-vechtster Joanna Jedrzejczyk hield een fikse bloeduitstorting over aan haar kamp tegen de Chinese Weili na enkele rake klappen. Dag en nacht verschil met de dame die de wedstrijd aanving. Jedrzejczyk liet vandaag zelf op Twitter weten dat ze aan de beterhand is.

Afgelopen weekend verloor de 32-jarige Poolse Jedrzejczyk van Weili in wat ‘de beste kamp ooit in de MMA’ genoemd werd. Jedrzejczyk kreeg enkele rake klappen te verduren en kon Weili haar titel in de strogewichtklasse (tot 52,16 kilogram) niet afsnoepen. Het was echter niet de nederlaag die het meeste over de tongen rolde, maar wel de staat van de vrouw na afloop van de kamp.

Het hoofd van Jedrzejczyk was enorm opgezwollen, ze leek helemaal niet meer op de vrouw die de kooi was ingestapt. Een hematoom, waarbij een bloedvat was gesprongen tussen de huid en de schedel, zo bleek. Ze werd meteen na de kamp naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht al snel beschikken.

De Poolse kreeg van de UFC wel een medische schorsing van twee maanden opgelegd om te herstellen van de blessure. Vanmiddag stuurde ze een video de wereld in waarin ze zegt dat ze het goed stelt.

“Ik ben thuis geraakt, ik ben in Polen”, begint Jedrzejczyk. “Ik ben blij dat ik thuis ben. Ik heb een lange douche genomen en heb wat uitgepakt. Nu ben ik bezig met een kleine home spa, met moddermasker. Natuurlijk heb ik nog veel blauwe plekken op mijn gezicht en mijn borst, maar de zwelling is verminderd. Ik voel me beter... dus het gaat goed!”