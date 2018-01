"Om het misbruik van Larry in de gymranch niet te moeten ondergaan, sloeg ik mijn hoofd tegen de badkuip. Ik kan niet beschrijven hoe hard ik hem haat" Hans Op de Beeck

24 januari 2018

12u06 0 Meer Sport Een nieuwe dag, een nieuwe schrijnende getuigenis tegen Larry Nassar, de gewezen teamarts van de Amerikaanse turnbond. Ook ex-topturnster Mattie Larson sprak in de rechtszaal in Lansing (Michigan) over de huiveringwekkende praktijken die ze moest ondergaan.

Mattie Larson is één van de bijna 160 vrouwen die claimen seksueel misbruikt te zijn door Nassar, de man die eind november voor het eerst de wantoestanden toegaf en stelde dat het hem spijt en dat hij elke dag bidt om vergiffenis. Op de zesde dag van het proces (er hangt hem een gevangenisstraf van minimaal 25 jaar boven het hoofd, maar de rechter kan de minimale sanctie nog verhogen tot 40 jaar), vertelde Larson hoe ze op haar veertiende voor het eerst misbruikt werd door Nassar toen ze deelnam aan een nationale competitie. Schandelijke handelingen die haar hele carrière lang zouden blijven voortduren, tot ze er in 2011 de brui aangaf. Larson richtte zich in een volgestouwde rechtszaal tot Nassar en zei: "Ik kan zelfs niet beschrijven hoe f***ing hard ik je haat."

Pijnlijk was het vooral toen Larson, nu 25, vertelde tot wat ze in staat was om niet te hoeven gaan naar de Karolyi Ranch, de 'schandaalzaal' in Texas waar Nassar en zijn kompanen hun gangen konden gaan met de Amerikaanse eliteturnsters. "Terwijl ik een bad nam verlegde ik de badmat om water op de tegels te gooien. Zodat ik kon vertellen dat ik uitgegleden was... terwijl ik in werkelijkheid mijn hoofd keihard tegen de badkuip sloeg. Ik deed mezelf liever fysiek veel pijn dan naar de ranch te gaan. Mezelf kwetsen leek me de enige uitweg." De ouders van Matie voerden haar meteen naar het ziekenhuis, denkend dat ze een hersenschudding had.

De volgende keer dat ze toch naar Texas moest, sprak Martha Karolyi, samen met haar man Bela befaamde Roemeense turncoaches die Karolyi Ranch leidden, haar toe. "Weet je, Kim Zmeskal viel van haar slaapbank, maar toch kwam ze die dag nog trainen." Waarop Larson de rest van het kamp door iedereen genegeerd werd.

Helemaal misselijkmakend werd het toen Larson vertelde over die keer dat ze haar beide enkels verrekt had en 'behandeld' werd door Lassar. "Hij tapete m'n enkels niet eens in, maar pijnigde me gewoon. Op een tafel achter de zetel, waar zijn vrienden televisie keken. Het was geen toeval dat de ranch zich bevond in Texas op een afgelegen plaats, waar er nauwelijks gsm-ontvangst was. Of die keer dat hij me behandelde voor een heupblessure. Ik had vooral pijn aan mijn heupbeen, dus toen Larry zijn vingers voor het eerst in mijn vagina schoof, dacht ik dat het om een soort van inwendige behandeling ging. Maar ook de blessures die ik nadien had en die zich elders bevonden, waren voor Larry reden om met zijn vingers bij mij naar binnen te gaan - zonder handschoenen aan." Nassar gaf eerder in de rechtbank al toe dat hij deze behandelingen voor zijn eigen plezier uitvoerde en dat ze geen enkel medisch nut dienden.

"Larry, mijn coaches en USA Gymnastics hebben van de sport waarop ik als kind verliefd ben geworden, een persoonlijke hel gemaakt."

De getuigenis van Larson was een van de meer dan 100 die al gebracht zijn door meisjes en vrouwen tegen Nassar. Gisteren beroerde ook Emma Ann Miller, die bekendstaat als het 'laatste slachtoffer' van de coach. Nassar zou in totaal 125 slachtoffers hebben gemaakt, waaronder ook Aly Raisman, die olympisch teamgoud won in Londen en Rio. Ze zei dat Nassar jarenlang door kon gaan omdat turnsters bang waren om te praten. Ze vreesden hun plek in de nationale selectie kwijt te raken.