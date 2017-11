"No clothes, no problem": Brecel wint eerste wedstrijd in Shanghai, maar moest vooraf wel een netelige kwestie oplossen Dries Mombert

Luca Brecel is sterk gestart aan de Shanghai Masters in China. Onze landgenoot won afgetekend met 5-0 van Matthew Stevens en mag zo meteen door naar de laatste 32. Toch had de overwinning van onze landgenoot serieus wat voeten in de aarde. Na zijn keu vorige week speelde Brecel nu zijn bagage op de luchthaven in Shanghai kwijt.

Met een halve finale in het Champion of Champions-toernooi en een foutloze start op de Shanghai Masters is Luca Brecel in grote doen aan de snookertafel. Onze landgenoot was een flink maatje te groot voor tegenstander Stevens en dat uitte zich in een knappe 5-0 zege.

"Ik heb wel oké gespeeld, Matthew kon volgens mij wel beter. Maar goed, ik ben blij met deze overwinning", blikte Brecel tevreden terug. De jonge Limburger had naast zijn overwinning ook nog iets anders om over na te kaarten. "Ik ben deze middag rond vier uur geland in Shanghai. Toen ik mijn bagage wou ophalen, heb ik per ongeluk een andere koffer meegenomen. Het was exact dezelfde valies en ook het cijferslot kwam overeen. Pas twee uur later kwam ik er achter dat ik niet mijn bagage mee had. Ongelooflijk."

"Omdat ik zo snel moest aantreden tegen Matthew Stevens, heb ik dan maar collega Michael White om kledij gevraagd. Ik sta hier dus in zijn kleren. En de schoenen zijn van de arme man wiens bagage ik per ongeluk heb meegenomen."

Eerder deze week moest Brecel ook al improviseren toen zijn keu in Daiching zoek was geraakt. "Ook toen was ergens iets misgelopen met mijn bagage. Helaas heeft het luchthavenpersoneel die keu niet meer teruggevonden. Die ben ik dus voorgoed kwijt. Intussen heeft een van mijn sponsors wel al een nieuwe laten maken en die kon ik vandaag gelukkig gebruiken."

