'Nipplegate', 'left shark' en glansprestatie van Michael Jackson: dit zijn de meest spraakmakende halftime-shows van de Super Bowl Mike De Beck

04 februari 2018

11u00 0 Meer Sport De Super Bowl mag dan wel het grootste sportevenement van Amerika zijn, jaarlijks kijken ook miljarden fans uit naar de halftime-show. Een muzikaal spektakel dat door de jaren heen alleen maar gegroeid is. De populairste muzikanten worden telkens opgetrommeld om in een klein kwartier het beste van hun repertoire ten berde te brengen (dit jaar is het de beurt aan Justin Timberlake). Maar een halftime-show staat ook garant voor controverse. Dit zijn de meest spraakmakende edities.

2017: de 'mic drop' van Lady Gaga

De popster wist haar intrede wel te maken. Lady Gaga begon haar halftime-show op het dak van het stadion waarna ze met behulp van enkele koorden neerdaalde. Nadat ze het beste van zichzelf gaf, sloot Lady Gaga af met een bijhorende 'mic drop'. In al haar euforie gooide de popster haar microfoon in het publiek waarna ze zelf een sprong maakte.

2015: Katy Perry en de show stelende 'left shark'

In 2015 had Katy Perry een spektakel met acte de présences van Lenny Kravitz en Missy Elliott in gedachten. De ware held zat echter verdoken in een haaienpak. De 'left shark' aan de zijde van Perry pakte uit met zijn eigen dansmoves en werd vooral op de social media op groot gejuich onthaald. "Je hebt 'set choreography' en je hebt 'freestyle choreography'", vertelde Bryan Gaw, de man in het haaienpak, onlangs nog. "Ik zat in een haaienkostuum. Daar is niets cool aan. Dus wat is de andere optie? Ik speel gewoon een ander karakter."

2004: de 'Nipplegate' van Janet Jackson

In 2004 kregen we misschien wel het meest controversiële optreden van de Super Bowl te zien. Janet Jackson verzorgde er, net als P Diddy bijvoorbeeld, voor de show en al helemaal wanneer Justin Timberlake op het podium verscheen. Jackson nam de laatste zin van de song 'Rock Your Body' net iets te letterlijk. Wanneer Timberlake de zin "I'll have you naked by the end of this song" had gezongen, trok hij aan het kledingstuk van Jackson. Prompt verscheen haar tepel en dat werd door de Amerikaanse media als 'Nipplegate' bestempeld. Ingestudeerd uiteraard. Vanaf dan werd de halftime-show met wat vertraging uitgezonden. Om zulke situaties te voorkomen.

2002: U2 met 9/11 in het achterhoofd

'Glitter and glamour' moest in 2002 even plaatsmaken voor soberheid. De Amerikanen waren de aanslagen op het World Trade Center nog niet vergeten en U2 mocht een mooi eerbetoon brengen aan de slachtoffers. Een opzet waar Bono en co. met brio in slaagden.

1993: glansprestatie van Michael Jackson

Als een geboren entertainer pakte Michael Jackson alles en iedereen in. Uiteraard met zijn onwaarschijnlijke danswmoves en daar smulden de fans in het stadion met volle tuigen van.

2018: 'Sneak peek' van Justin Timberlake

Dit jaar is het opnieuw de beurt aan Justin Timberlake om het publiek helemaal in te pakken. De Amerikaanse zanger is alvast in volle voorbereiding en liet zijn volgers alvast mee genieten van een kleine 'sneak peek'.