"Nafi heeft het potentieel om de beste atlete aller tijden te worden" IAAF-voorzitter Seb Coe ontbijt samen met Thiam in Monaco Valerie Hardie

12u25 0 BELGA Meer Sport Veel tijd om te genieten van haar IAAF Athletics Award als beste atlete ter wereld van het jaar had Nafi Thiam vandaag niet. Om acht uur ’s ochtends werd ze al op een informeel ontbijt met de mondiale pers én met IAAF-voorzitter Seb Coe verwacht. De 23-jarige Naamse vervulde de verplichtingen met de glimlach.

Afspraak om 8u in Hotel Méridien in Monaco, waar Nafi Thiam samen met de andere laureaten van vrijdagavond en haar vriend Niels Pittomvils ontbeet in het gezelschap van Sebastian Coe, voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie. En die had meteen een boodschap voor z’n atleten: “Als je een microfoon ziet, grijp die dan en gebruik élke kans die je hebt om onze mooie sport te promoten. Want de mediamarkt is bijzonder concurrentieel. Verkoop jezelf, zo verkoop je ook de atletiek.”

Nog voor de Britse voorzitter naar een nieuwe afspraak holde, beenden we hem nog snel bij voor wat vraagjes over onze topatlete.

Wat betekent Nafi Thiam voor de atletiek?

Coe: “Nafi is gewoon een fenomenale atlete. Weet je wat geweldig is aan zo’n gala-avonden als gisteren? Dat je soms zaken van atleten ontdekt die je voorheen niet wist. Uiteraard ken ik het palmares van Nafi en zag ik haar jaar na jaar beter worden, maar ik hoorde gisteren dat ze tijdens het WK pas voor de eerste keer in Londen was. Ik heb daar met haar net over gepraat en ik heb haar uitgenodigd voor een nieuw bezoekje - zo leert ze tenminste de stad kennen waar ze haar eerste wereldtitel won.”

BELGA Veel tijd om te keuvelen was er niet. Na een klein uurtje moest voorzitter IAAF-voorzitter Seb Coe al naar zijn volgende afspraak. Naast Thiam zit haar vriend en tienkamper Niels Pittomvils, rechts kijkt hoogspringer Barshim toe, die gisteren werd verkozen tot beste mannelijke atleet ter wereld van het jaar.

Hebt u haar gezegd dat ze dan haar schoenen beter moet knopen?

(Lacht) “Ik vind dat een atleet voortaan bij élke ceremonie een schoen moet verliezen. Dat is een traditie die we voortaan in stand moeten houden.”

U zei voorheen al dat Nafi Thiam één van die atletes is die de schoenen van Usain Bolt kan vullen…

“Dat nam ze nogal letterlijk. (lacht) Maar ja, daar blijf ik bij en dat is niet alleen voor Nafi van toepassing maar voor alle atleten hier. De vedetten zijn niet dik gezaaid in de atletiek en daarom beklemtoon ik het zo vaak: tóón je persoonlijkheid. Wees niet bang dat je de juiste antwoorden niet kent op de vragen want die zijn er niet. We hebben voldoende slimme en interessante atleten die ambassadeurs kunnen zijn en die het brede publiek kunnen raken. Dat zijn eigenschappen waar Nafi ook over beschikt, ik heb het haar al zien doen. Zij is zoveel méér dan de zevenkampster die al voor 23ste meer dan 7.000 punten scoorde.”

Kan ze even groot worden als Jackie-Joyner Kersee en Carolina Klüft?

“Absoluut. Nafi heeft het potentieel om de beste aller tijden te worden.”

En het wereldrecord te verbeteren?

“Zeker en vast.”

Waarna IAAF-woordvoerder Chris Turner hem aan de mouw trekt. “Het is tijd, voorzitter.” Coe snelt naar de meeting waar ze de situatie van het geschorste Rusland gaan evalueren. In de ontbijtruimte eet Nafi Thiam intussen rustig een yoghurtje op.

BELGA