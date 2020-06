“Naakt strippen en psychologisch trauma”: ex-profijshockeyer klaagt Canadese bond aan om gangbare misbruiken als junior Bart Fieremans

19 juni 2020

17u37 1 Meer sport Er hangt een groot schandaal boven het Canadese ijshockey: ex-profspeler Daniel Carcillo (35) klaagt voor de rechter de gangbare fysieke en seksuele misbruiken aan, waaronder hij en andere spelers als junior leden. “Spelers moesten gedwongen masturberen voor de ogen van ploegmaats en coachen. Ze kregen hockeysticks, bezems of voedsel in hun anus geduwd.”

De klacht belandde donderdag bij het Hooggerechtshof van Ontario in Canada, en is gericht aan de overkoepelende Canadese Hockey League, de Western Hockey League, de Ontario Hockey League en de Quebec Major Junior Hockey League. De wanpraktijken die de nu 35-jarige Carcillo rapporteert gaan over zijn periode als tiener in het seizoen 2002-2003 bij de ploeg Sarnia Sting in de Ontario Hockey League. Carcillo spant de klacht samen aan met Garrett Taylor, die als junior gelijkaardige misbruiken onderging bij de Lethbridge Hurricanes in de Western Hockey League. “Ik dien deze klacht in voor alle minderjarigen die leden onder gewelddadig pesten, en fysiek en seksueel misbruik en psychologische trauma’s opliepen tijdens hun hockeyjuniorcarrière”, zo maakte Carcillo de klacht openbaar. “Ik was een van die kinderen in de Ontario Hockey League. Ik weet dat er velen zoals mij zijn.”

Spelers moesten speeksel, urine, zaad en uitwerpselen van andere spelers innemen en seksuele handelingen stellen met dieren

De klacht geeft meer details vrij over de vernederende handelingen die juniors ondergingen op de drempel van een profcarrière: “Spelers moesten gedwongen masturberen onder de ogen van ploegmaats en coaches. Ze moesten speeksel, urine, zaad en uitwerpselen van andere spelers innemen en seksuele handelingen stellen met dieren”, luidt het. Er is voorts sprake van zware objecten die jonge spelers aan hun geslachtsdelen moesten dragen, het dompelen van geslachtsdelen in irriterende stoffen en naakt strippen in de bus. Ook het duwen van hockeysticks, bezems of voedsel in hun anus zou tot de gangbare wanpraktijken behoren, net als het innemen van grote hoeveelheden van alcohol of illegale drugs. Carcillo verkondigt dat hij en andere rookies met afgezaagde keepersticks op hun bloot gat geslagen zijn, met grote striemen en open wonden tot gevolg.

Lessen

Volgens Carcillo waren zijn club Sting en toenmalige coaches destijds op de hoogte van de praktijken, inclusief hoofdcoach Jeff Perry en algemeen manager Terry Doran. Hij zegt dat er toen informeel een onderzoek gevoerd is, maar zonder maatregelen te nemen om de wanpraktijken tegen te gaan of de misbruikers te straffen.

Carcillo speelde negen jaar lang ijshockey op het allerhoogste niveau in de Amerikaanse National Hockey League bij onder meer de Philadelphia Flyers, Chicago Blackhawks, LA Kings en New York Rangers. In 2015 zwaaide hij zijn profcarrière uit. Volgens de aanklacht zou hij tot op heden lijden onder de traumatische periode als junior bij Sting. James Sayce, de hoofdadvocaat van Carcillo en Garett, hoopt dat de hockeyfederaties en clubs lessen zullen trekken uit de rechtszaak: “De hockeywereld was op de hoogte van de misbruiken en heeft gefaald om kinderen te beschermen. Tot vandaag talmen de federaties om dit soort misbruiken aan te pakken.”

De overkoepelende Canadese Hockey League reageerde voorlopig niet officieel op het schandaal: “We ontvingen nog geen gerechtsdocumenten en geven nog geen commentaar.”

