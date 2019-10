‘MVP’ Meesseman: “Niet te geloven, al die stress van de voorbije dagen valt weg” GDK TLB GVS

11 oktober 2019

06u31

Bron: VTM 1 Meer sport Wat. een. prestatie. Emma Meesseman pakte vannacht met Washington Mystics de WNBA-titel. En daar bleef het niet bij. Meesseman werd na een ijzersterke match, waarin ze goed was voor 22 punten, ook nog uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP). “Al die stress van de voorbije dagen valt nu weg, vertelde Meesseman voor onze microfoon.

Laat het even bezinken. Emma Meesseman is verkozen tot MVP, de beste speelster, van de finale van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. De Washington Mystics versloegen vannacht onder impuls van een ijzersterke Belgische de Connecticut Sun met 89-78 in de beslissende vijfde wedstrijd. De Mystics sleepten zo hun eerste WNBA-titel in de wacht, nadat ze drie van de vijf finaleduels wonnen.

Sinds 2013 vult Meesseman haar Europese seizoen aan met een campagne in de WNBA bij Washington. Donderdag nog was de center van 1m93 in 26 minuten goed voor 22 punten, 3 rebounds, 3 assists en 2 blockshots. Vorig jaar gaf ze de voorkeur aan het WK met de nationale ploeg van België en grepen de Mystics in de finale naast de titel. Coach Mike Thibault noemde Meesseman toen het ontbrekende puzzelstukje.

“Ik ben niet het ontbrekende puzzelstukje, ik ben gewoon een speelster die haar ploeg geholpen heeft om het kampioenschap te winnen”, verklaarde ze bij het in ontvangst nemen van de trofee voor MVP van de finale. “Zij zijn mijn familie nu en ik wil dit delen met hen, ik hou van hen. Het enige dat telde, was de kampioenstitel. Die trofee was mijn motivatie.”

Kim Mestdagh: “Nooit gedacht dat ik hier zou staan”

YOUR WNBA FINALS MVP...EMMA MEESSEMAN! pic.twitter.com/1ulkiQ6Mvq Washington Mystics(@ WashMystics) link