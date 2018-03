'Money Fight' in de MMA-kooi lijkt nu echt wel op komst. En daar heeft deze kleerkast heel wat mee te maken TLB

10 maart 2018

09u45

Het ziet er dan toch naar uit dat Floyd Mayweather de stap zal zetten naar de MMA-kooi. Tyron Woodley, een 35-jarige Amerikaanse kooivechter, heeft immers gezegd dat hij zijn 41-jarige landgenoot de kneepjes van het MMA-vak zal leren. Fans mogen beginnen te dromen van een 'Money Fight' in de octagon.

"Floyd heeft inderdaad interesse om een MMA-kamp te vechten, misschien zelfs meerdere kampen", aldus Woodley in een interview met TMZ. "Dus, wie is er geschikter dan 'The Chosen One' (Woodley's bijnaam, red.) om Money tips te geven? Ik zal ervoor zorgen dat de kooi geen enkel geheim meer heeft voor hem."

Woodley en Mayweather zijn al langer vrienden. Maar pas tijdens het NBA All-Star weekend in Los Angeles zijn ze beginnen te praten over Mayweathers overstap naar de wereld van het kooivechten. "Daar hebben we afgesproken dat we zullen samenwerken. En weet je wat? Mayweather kan McGregor zeker verslaan in een MMA-kamp. Hij heeft het talent en ik kan hem het juiste gameplan bezorgen."