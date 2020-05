MMA-kolos wordt weer losgelaten in de kooi en dat heeft opponent geweten: “Hij had geen idee waar hij aan begon” TLB

10 mei 2020

12u46 3 Meer sport Met bijna 80.000 doden zijn de Verenigde Staten zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus, maar de Amerikanen konden wel alweer live-sport kijken. Zonder publiek op de tribunes kwamen de kooivechters van de UFC in actie in Jacksonville, Florida. Vooral zwaargewicht Francis Ngannou maakte andermaal indruk.

😱 | Francis Ngannou telde Jairzinho Rozenstruik na amper 20 seconden al helemaal uit! 💪 #UFC249 pic.twitter.com/zv5mc8D027 Eleven Sports (NL) - Blijf in uw kot! 🏡(@ ElevenSportsBEn) link

De opkomst van Jairzinho Rozenstruik werd vannacht een halt toegeroepen. De Surinaamse knokker debuteerde pas begin vorig jaar bij de UFC, maar hij maakte in zijn periode in de koningsdivisie van de MMA wel flinke indruk. De meesten zullen Rozenstruik kennen door zijn gevecht op 7 december tegen Alistair Overeem. Hij won op knock-out in de vijfde ronde, slechts vier seconden voor het einde van het gevecht. Rozenstruik takelde Overeem flink toe. De lip van de in Engeland geboren Nederlander was helemaal opengescheurd.

De volgende stap richting een titelkamp voor Rozenstruik was een duel met Francis Ngannou. Hun onderlinge clash werd eerder uitgesteld door de coronacrisis, maar vannacht was het zover. De verwachtingen waren hooggespannen, want ook Ngannou is een echte sensatie in de octagon. Ook zijn stormachtige opmars is straf, omdat hij pas op zijn 22ste bokstraining is beginnen te volgen. Op z’n 26ste emigreerde de krachtpatser van Kameroen naar Frankrijk. Daar maakte hij in 2013 kennis met de MMA-sport en twee jaar later stond hij al een eerste keer in de UFC-kooi.

Om maar te zeggen: de MMA-fans verwachtten spektakel. En dat kwam er ook. Kort, maar krachtig. Na amper negentien tellen deed Ngannou het licht immers al uit bij zijn opponent uit Suriname. De Afrikaanse krachtpatser kan zo een nieuwe kans wagen om de 37-jarige Kroaat Stipe Miocic van de zwaargewichttroon te stoten. Rozenstruik liet intussen op Twitter dat alles goed met hem gaat.

“Toen ik hoorde dat hij (Rozenstruik, red.), wist ik dat hij geen idee had waar hij aan begon”, zei Ngannou meteen na zijn zege. “Hij was er gewoon niet klaar voor. Hij heeft een enorm potentieel, maar er zijn nog punten waar hij aan kan werken. Ik denk dat hij nu een stapje terug moet zetten en zijn tijd moet nemen om zich klaar te stomen voor de grote gevechten.

I want to thank @JairRozenstruik for sharing the octagon with me tonight. I have nothing but respect for a man who believes in himself. Keep going bro, hope to see you around ✊🏾 #WAKANDAFOREVER🙅🏿‍♂🙅🏿‍♂ #ufc249 Francis Ngannou(@ francis_ngannou) link

I'm okay! Big up to @Francis_Ngannou for taking the fight. Respect. 💪🏿🇸🇷❤️ @ufc @michaelbabb01 #UFC249 #Suriname Jairzinho 'BIGI BOY' Rozenstruik(@ JairRozenstruik) link

Francis Ngannou's next opponent:#UFC249 pic.twitter.com/mC5XkebdDG Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Gaethje mag tegen Khabib knokken

Verder won de 31-jarige Amerikaan Justin Gaethje het hoofdgevecht van de avond tegen zijn landgenoot Tony Ferguson en mag het als interim-kampioen bij de lichtgewichten nu gaan opnemen tegen Khabib Noermagomedov. “In deze sport, en zeker in deze gewichtsklasse, zullen er altijd hongerige leeuwen in je nek hijgen”, schreef de Rus op Twitter bij een foto van zichzelf, met Gaethje op de achtergrond. “Sommigen komen en sommigen gaan. Maar ik zal niet neergaan voordat de klap komt. We blijven vechten.” Noermagomedov was de UFC-kampioen bij de lichtgewichten, maar vanwege het coronavirus kon de kooivechter uit Dagestan niet naar de VS reizen.

🥊 | Justin Gaethje verslaat Tony Ferguson en pakt interim-titel bij de lichtgewichten! 👏 #UFC249 pic.twitter.com/bpgHiZzebP Eleven Sports (NL) - Blijf in uw kot! 🏡(@ ElevenSportsBEn) link

В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину, если ты расслабишься то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться.

Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем. pic.twitter.com/kxLWX8E8Ah khabib nurmagomedov(@ TeamKhabib) link