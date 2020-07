“Mijn vader zal het ook dit keer halen, dat is zeker”: zoon van Alex Zanardi ziet bemoedigende signalen in herstel van zijn vader Redactie

Het leven van Alex Zanardi is niet langer in gevaar en voor zijn herstel zijn er "bemoedigende signalen". Dat zegt Niccolo Zanardi, de zoon van de viervoudig paralympisch kampioen en gewezen F1-rijder in de Italiaanse krant 'Corriere della Sera'.

De 53-jarige Zanardi raakte op 19 juni ernstig gewond aan het hoofd nadat hij met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen was gebotst. Hij ging drie keer onder het mes en werd tot vorige week in een kunstmatige coma gehouden. Dinsdag werd de Italiaan, die in eigen land enorm geliefd is omdat hij ondanks alle tegenslagen nooit opgeeft, overgebracht naar een neurologisch revalidatiecentrum.

“Mijn vader komt erdoor, dat is zeker. Hij zal het ook dit keer halen. En op een dag zullen we erover praten. Ik ben hoopvol, net zoals mama”, zegt Niccolo Zanardi.

Volgens de 21-jarige Niccolo is zijn vader nog niet bij bewustzijn en zal hij mogelijk niet meer kunnen zien. “Wat echt telt, is of we nog met hem kunnen communiceren. We staan voor een lange weg, maar eindelijk gaat het pad bergaf”, aldus Niccolo. Volgens de zoon herstelt zijn vader “veel sneller dan verwacht”. “Maar dat mag geen verrassing zijn: zo is mijn vader. De energie van die man is ongelofelijk. Zijn kracht is buitengewoon.”

Alex Zanardi was in de jaren negentig een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Voordien was hij in 1993 bij een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps met de schrik vrijgekomen.

Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

