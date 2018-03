"Mijn seizoen is al geslaagd"



Bart Swings start de voorbereiding op het WK allround in Amsterdam Frank Dekeyser

28 februari 2018

16u55 0 Meer Sport Drukke dagen voor schaatser Bart Swings. Trainen, interviews, trainen en tussendoor wat tijd proberen door te brengen met de familie. De Spelen in PyeongChang zitten erop, maar het WK allround in Amsterdam loert al om de hoek. “Ik wil minstens in de top vijf eindigen."

De rode loper bij sponsor AnSem - een wereldspeler op het vlak van microchips - werd uitgerold. Het werd voor hen een middag om niet te vergeten. Iedereen wilde op de foto met Bart Swings. Hij had voor de gelegenheid zijn zilveren medaille van de Spelen in Pyeongchang meegenomen. Met de glimlach. Dinsdag was de snelschaatser nog te gast bij Premier Michel en later op de avond in het praatprogramma 'Van Gils en gasten' op de VRT. "Best vermoeiend", lacht Swings. "Sinds mijn aankomst maandag was het elke dag al vrij zot. Ik had een jetlag, zo'n reis kruipt toch in de kleren. Er komt heel veel bij kijken. Zoals dinsdag, ja. De afspraak met de eerste minister kwam er plots tussen, maar het was wel heel speciaal. We hebben een kwartier, twintig minuten gepraat. Ik vond het heel interessant. Nadien moest ik dan snel naar de VRT voor de opname van 'Van Gils en gasten'. (grijnst) Ik was net op tijd. Alles stond vast in Brussel. Ik ben uit de auto gestapt en heb een drietal kilometer gelopen naar de studio - mijn enige training van die dag."

