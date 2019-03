“Mijn lichaam schreeuwt pijn”: ‘s werelds beste turnster over de andere keerzijde van de medaille YP

21 maart 2019

08u48

Bron: Daily Mail 0 Meer Sport Vier gouden medailles en één bronzen plak, allen vergaard op de Olympische Spelen in Rio in 2016 en 14 wereldtitels: ziehier de voornaamste uitschieters in het nu al uitzonderlijke palmares van de nog altijd maar 22-jarige Simone Biles. Maar in een interview met Daily Mail onthult de Amerikaanse de keerzijde van dat succes: ze ligt zelden in bed zonder ook maar ergens pijn te hebben.

“Ach, mijn lichaam… Het begint wanneer ik opsta. Ik kan je meteen zeggen of het koud is buiten of niet, want mijn beenderen zullen beginnen schudden. Ik zeg tegen mijn vrienden vaak al grappend dat ik op mijn 30ste misschien wel in een rolstoel zal zitten. Mijn lichaam voelt aan alsof ik voorbij de 30 of zelfs voorbij de 40 jaar oud ben – misschien wel ouder. Binnenin roept en schreeuwt het naar mij.”

Ik heb altijd wel ergens pijn en dat is misschien wel een beetje raar voor iemand van 22 jaar, niet? Het voelt raar aan als ik eens géén pijn heb Simone Biles

Maar Biles, die amper 1 meter en 42 centimeter groot is, heeft er intussen leren mee leven. “Ik heb altijd wel ergens pijn en dat is misschien wel een beetje raar voor iemand van 22 jaar, niet? Het voelt raar aan als ik eens géén pijn heb. Ik heb er wel al vaker over nagedacht, dat ik eigenlijk nog niet echt heel grote blessures heb gehad. Al waren er natuurlijk wel enkele. Zo heb ik een kuit al twee of drie keer deels gescheurd en brak ik een rib in 2016. En oh ja: na mijn deelname aan de Spelen in 2016 bleek dat mijn teen op vijf plaatsen gebroken was, zonder dat ik dat zelf wist. Dat was raar. Ik had er al een tijdje last van en zei al grappend tegen de mensen rondom mij dat hij er wel een keertje zou afvallen. Ze keken dan ook aardig op toen ik onder de scanner ging en ik zei dat ik al twee jaar met dergelijke blessure rondliep. En dan was er ook nog mijn schouder, maar daarover ga ik niet in detail treden. Dat is wat er gebeurt zeker, als je constant door de lucht zweeft? Dan zegt de zwaartekracht wel al een keertje ‘nee’.”

Biles richt de focus dus nu op Tokio 2020 –waarvan ze zegt dat het haar laatste Spelen zullen worden- maar ook naast de fysieke blessures die al die uren in de turnzaal tot gevolg hadden, liep het de voorbije jaren nooit over rozen. Zo liet ze het seizoen 2017 aan zich voorbijgaan om te bekomen van alle aandacht die ze het jaar voordien had gekregen in Rio en in 2018 trad ze naar voor als een van de voornaamste slachtoffers van Larry Nassar, de dokter die meer dan 140 atletes had misbruikt. Tel daarbij dat ze op haar zesde werd geadopteerd door haar grootouders omdat haar moeder een drankprobleem had, en je weet dat ze het eigenlijk nóóit gemakkelijk heeft gehad.

Mensen zeggen dat ik, overal waar ik kom, win, maar zo gaat dat niet. Het is knokken, ook tegen de verwachtingen Simone Biles

“Je zou ergens kunnen stellen dat ik al een veterane ben”, gaat Biles verder. “Ik vind het gek om te denken dat ik, los van de sport, oud ben. Maar in de turnwereld ben ik dat eigenlijk wel een beetje. Ook al word ik nog steeds beter. Mensen zeggen dat ik, overal waar ik kom, win, maar zo gaat dat niet. Het is knokken, ook tegen de verwachtingen. Ik herinner me de vorige Spelen nog, toen was ik ook enorm zenuwachtig. Volgend jaar in Tokio weet ik dus aan wat ik me kan verwachten, maar het is misschien nóg zenuwslopender omdat mensen nu nóg meer van mij zullen verwachten. Ik weet niet hoe lang ik nog aan de top van mijn sport zal kunnen staan.”

Niersteen

Eindigen deed Biles met –jawel- een anekdote over een ander lichamelijk ongemak. Haar grootse terugkeer vierde ze op de wereldkampioenschappen van vorig jaar in Doha. Daar moest ze op de brug wel het onderspit delven tegen onze eigenste Nina Derwael, maar dat maakte ze ruimschoots goed door goud te pakken in vier andere disciplines. Allemaal terwijl ze daags voor de start van de wereldkampioenschappen nog naar het ziekenhuis moest. “Dat was niet zo goed. De pijn kwam in golven: de ene moment kon ik gewoon rondlopen, terwijl ik op de andere op de vloer lag te kermen van de pijn. We gingen naar het ziekenhuis voor een onderzoek, waar dus een niersteen werd ontdekt. Ik was al blij dat ik mijn appendix niet had gescheurd ofzo. Dit probleem kon later worden opgelost”, aldus Biles.