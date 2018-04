"Mijn coach verweet mij dat ik zo dik als een zwijn was en zette mij vervolgens voor een spiegel" Biatlonvedette getuigt over eetstoornis "om jongeren te waarschuwen" YP

11 april 2018

12u26

Bron: Belga 0 Meer Sport De Tsjechische biatlonvedette Gabriela Koukalova heeft jarenlang met een eetstoornis geworsteld. In een interview met een dagblad doet ze woensdag haar verhaal in de hoop dat nieuwe, jonge atleten niet dezelfde fouten maken.

De 28-jarige Koukalova is niet de eerste de beste. Ze won in 2016 de algemene wereldbeker en werd vorig jaar tweede. Op de Winterspelen van Sotsji in 2014 haalde ze twee keer zilver en een keer brons. Ze is ook goed voor zes WK-medailles, twee in elke kleur.

In de krant MF Dnes legt Koukalova uit hoe ze tijdens haar succesvolle carrière worstelde met eetstoornissen. "Voor elke wedstrijd was ik bezig met mijn gewicht. Uit angst te verdikken, stopte ik vaak met eten en dronk ik alleen water."

Volgens de Tsjechische biatlete werd ze al op jonge leeftijd door haar coach getraumatiseerd. "Hij verweet mij dat ik zo dik als een zwijn was en zette mij vervolgens voor een spiegel. Wellicht bedoelde hij het niet eens zo slecht maar miste hij gewoon de psychologische kennis om met jongeren te werken", blikt Koukalova terug.

Drie jaar geleden zocht Koukalova op aanraden van haar partner, badmintonprof Petr Koukal, professionele hulp. Nu komt ze met haar verhaal naar buiten om de nieuwe generatie te waarschuwen. "Ik wil niet dat jonge atleten het slachtoffer worden van hun onwetendheid", besluit ze.

De Tsjechische werd eind 2017 in eigen land verkozen tot Sporter van het Jaar. Ze zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst want door blessureleed viel haar seizoen, met onder meer de Winterspelen in Pyeongchang, in het water.

