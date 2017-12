'Mighty Mike' Van Gerwen naar halve finale na adembenemende partij tegen 'Barney' - Ook 17-voudig wereldkampioen bij laatste vier TLB

Bron: ANP 9 Getty Images Meer Sport Michael van Gerwen heeft ten koste van Raymond van Barneveld de halve finales van het WK darts bereikt. In Alexandra Palace in Londen versloeg de Nederlandse titelverdediger zijn vijftigjarige landgenoot met 5-4. In de halve finale treft de wereldkampioen de Brit Rob Cross.

De clash tussen Van Gerwen en Van Barneveld begon wisselvallig. Beide darters hadden de grootste moeite om hun eigen weg te winnen. 'Mighty Mike' liep uit naar een 3-1 voorsprong in sets, maar 'Barney', die in de eerste sets veel kansen op de dubbels onbenut liet, kwam knap terug tot 3-3.

Van Gerwen herpakte zich en liep uit naar 4-3. Hij kreeg in de achtste set een pijl op de overwinning maar miste, waarop Barney alsnog de set greep. In de beslissende set strafte 'Mighty Mike' een misser van zijn tegenstander genadeloos af en gooide zich met zijn derde matchdart naar de laatste vier van dit WK.

WAT EEN MATCH! 🔥 #LoveTheDarts



Titelverdediger @MvG180 plaatst zich na een episch Hollands onderonsje voor de halve finale! 🇳🇱🎯 pic.twitter.com/QmsTzOFeSG — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 december 2017

Afscheidnemende Phil Taylor op zijn laatste WK ook naar halve finales

De kans bestaat nog altijd dat Phil Taylor (PDC-6) met een zeventiende wereldtitel afscheid neemt van de dartsport. De 57-jarige Engelsman nam gisteren in Londen in zijn halve finale met 5-3 de maat van de Schot Gary Anderson (PDC-3), de wereldkampioen van 2015 en 2016.

In een volgepakt Alexandra Palace in Londen kon Anderson tot 1-1 gelijke tred houden. Daarna was "The Power", die opzichtig lol stond te maken met cameramensen en het publiek, duidelijker sterker en liep hij uit naar 4-1. Anderson stribbelde vervolgens tegen en kwam terug tot 4-3. De zestienvoudige wereldkampioen herpakte zich en sloeg in de achtste set alsnog toe.

In de halve finales (best of 11) treft Taylor zaterdag de Welshman Jamie Lewis (PDC-46), die de Engelsman Darren Webster (PC-23) met 5-0 het nakijken gaf. In de andere halve finale staat de Nederlandse titelverdediger Michael van Gerwen (PDC-1) tegenover de Engelsman Rob Cross (PDC-20).

Getty Images

