‘Mighty Mike’ houdt Duitser Hopp af op WK darts, tweevoudig wereldkampioen Anderson overleeft nipt sensationeel duel LPB

23 december 2018

00u04

Bron: anp 0

Michael van Gerwen heeft zich op het WK darts PDC in Londen geplaatst voor de achtste finales. Het nummer één van de wereld ontdeed zich in de derde ronde met 4-1 van de Duitser Max Hopp. Van Gerwen pakte de eerste drie sets op overtuigende wijze, maar daarna begon de motor te haperen. Hopp won de vierde set met 3-0 en liep in de vijfde uit naar 2-0. Een sensationele comeback leek in de maak, maar verder liet Van Gerwen het niet komen. De tweevoudig wereldkampioen veroverde drie legs op rij en daarmee de winst. In de achtste finale treft 'Mighty Mike' de winnaar van de partij tussen de Engelsman Adrian Lewis en Darius Labanauskas, de Litouwer die Raymond van Barneveld verraste in de tweede ronde.

Dé wedstrijd van de avond was echter die tussen Jermaine Wattimena en Gary Anderson. De 30-jarige Nederlander moest in Alexandra Palace na een ware thriller met 4-3 buigen voor tweevoudig wereldkampioen Anderson. De Brit stoomde door naar een 3-1-voorsprong, maar zag Wattimena daarna op sensationele wijze terugkomen tot 3-3. In de beslissende zevende set begon de Nederlander sterk. Bij 3-3 in legs kon hij 170 uitgooien, maar hij miste na twee keer triple-20 de bulls-eye. Anderson brak en gooide de partij daarna overtuigend uit.