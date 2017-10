#MeToo ook bij gouden olympiërs in het turnen: "Dat 'monster' heeft me op mijn vijftiende aangerand" Hans Op de Beeck

12u24 0 rv Tatiana Gutsu en Vitaly Scherbo. Meer Sport #MeToo breidt zich ook uit naar de sport. 27 jaar na datum, stelt een gouden olympische gymnaste dat ze verkracht is geweest door een collega-olympische kampioen.

Op Facebook vertelt ze haar verhaal, de Oekraïense Tatiana Gutsu. Winnares van het goud op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992, toen ze als 15-jarige de finale van het all-round won. Een jaar eerder werd ze echter aangerand door de legendarische gymnast Vitaly Scherbo tijdens een internationale competitie. Scherbo is een Wit-Rus, maar in die tijd trainden ze in hun jeugd samen onder de vlag van de Sovjet-Unie. "Nu ben ik dapper, na 27 jaar", begint de nu 41-jarige Gutsu haar post. "... Vitaly Scherbo die me verkracht heeft in Stuttgart. Het monster dat me al die jaren lang in m'n eigen gevangenis heeft opgesloten. Ik weet dat je je nu wel zal verdedigen. Maar weet dat mijn details sterker zijn dan jouw woorden. Ik ben nu sterker dan ooit, je zal me niet meer neerkrijgen."

rv

De veelbelovende carrièrestart van Gutsu kende na die Spelen van 1992 geen vervolg. Ze stopte snel met de sport en verhuisde naar Amerika. Terwijl de ster van Scherbo alleen maar feller blonk, nadat hij Barcelona verliet als de meest gelauwerde deelnemer. Negentien medailles won hij toen, waarvan zes gouden stuks waaronder ook het all-round. Nadien won hij ook de WK's van 1993 en 1995, om in 1996 op de Spelen van Atlanta zijn carrière te beëindigen met vier keer brons. Momenteel leidt hij in Amerika, waar hij ook woont, een turnschool in Las Vegas. Ook Gutsu heeft haar eigen school in Michigan.

rv Tatiana Gutsu, toen en nu.

Gutsu sluit zich zo aan bij de duizenden andere slachtoffers van seksueel geweld die via de #MeToo-campagne op sociale media hun aanranders te kijk zetten. Ze wijst ook met beschuldigende vinger naar haar Oekraïense ploegmaats Tatyana Toropova en Rustam Sharipov die het allemaal lieten gebeuren. "Tatyana, ik dacht dat je een vriendin was. Maar nu moet ik je 'bedanken' om er niet voor mij geweest te zijn wanneer ik je het meest nodig had. Wanneer je voor mij en de rechten van ons, vrouwen, moest vechten. Een nee had toen ook een nee moeten betekenen. Je was erbij, je hebt alles gehoord, maar toch liet je hem doen... Rustam Sharipov, bedankt om je vriend Vitaly beschermd te hebben en een klein meisje van 15 aan haar lot over te hebben gelaten."

Na de Spelen van Atlanta in 1996 waar hij goud won op de brug met gelijke leggers, trok Sharipov naar Australië om er zich te laten domiciliëren, in de hoop te kunnen meedoen aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Maar in 1997 trok hij al terug naar Oekraïne, om in 2011 ingehuurd te worden als turnleraar van een universiteitsteam in Ohio.

rv Van l naar r: Shannon Miller, Tatiana Gutsu en Lavinia Miloscovici op het olympische all-round turnpodium van Barcelona 1992.