"McGregor is een idioot en ik luister niet naar idioten": zelfs voor het oog van 6-jarigen laat Khabib niet na zijn eeuwige rivaal te schofferen

22 november 2019

12u22

"Conor McGregor is een idioot en ik heb geen tijd om naar idioten te luisteren." Ziedaar het antwoord van eeuwige rivaal Khabib Nurmagomedov toen hij het voor een groep 6- tot 12-jarige kinderen had over een mogelijke rematch tegen 'The Notorious'.

Nee, Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov zullen nooit de beste vrienden worden. Toen McGregor eind oktober zijn comeback naar de UFC aankondigde in Moskou, haalde hij voor de verandering nog een keertje uit naar ‘The Eagle’. “Khabib kan weglopen, maar hij kan zich niet verstoppen. (...) Geloof me: ik kom hem halen. Waar is hij nu? Ik vlieg naar zijn land en hij vliegt ergens anders heen. Typisch”, klonk het onder meer bij de Ier, die toen ook met absolute zekerheid stelde dat de rematch tussen de twee kemphanen er sowieso zou komen. Khabib van zijn kant is toch ietwat een andere mening toegedaan, zo blijkt nu.

Toen hij op bezoek ging in een school in Moskou en door de schoolkinderen, allen tussen de zes en de twaalf jaar oud, werd gevraagd naar een eventuele rematch in Moskou, antwoordde hij als volgt. “Eerlijk, ik denk niet dat hij nog zo’n wedstrijd wil. Waarom niet? Ik heb hem vier ronden lang slaag gegeven. Ik sloeg hem en hield hem in een wurghouding, waarna hij zelf opgaf. Dat was een teken dat hij daar eigenlijk niet wilden zijn. ‘Laat me gaan alstublieft’, enzo. En nu zou hij een rematch willen?”

Daar ligt het grote verschil tussen ons: hij praat erover, ik doe het gewoon Khabib Nurmagomedov over zijn eeuwige rivaal

“Eerst en vooral moet hij die verdienen”, gaat Khabib onverstoord verder. We zijn nu vier jaar na zijn laatste overwinning. Om voor de titel te mogen vechten, moest ik tien opeenvolgende gevechten winnen in de UFC. Dan telden de 16 overwinningen die ik in andere MMA-organisaties behaalden nog niet mee. In elk gevecht heb ik mijn titel verdiend, niet door woorden maar wel door daden. Daar ligt het grote verschil tussen ons: hij praat erover, ik doe het gewoon.”

“En dat is mooi voor mij ook. Zelfs wanneer ik niks zeg, kunnen de mensen het voor zichzelf uitmaken. ‘Wacht even, de ene zegt het, de andere doet het.’ Woorden zijn één ding, daden zijn nog iets heel anders. Dus voor mij zijn er geen aankondigingen of beledigingen. Hij is een idioot en ik heb geen tijd om naar idioten te luisteren”, besloot de Rus.

In oktober 2018 ging de Ier al eens de strijd aan met Nurmagomedov, met als inzet de wereldtitel bij de lichtgewichten van vechtbond UFC. De Russische titelverdediger won het gevecht, dat na afloop ontaardde in een massale vechtpartij in de zaal tussen beide kampen. Nurmagomedov werd toen voor negen maanden geschorst, McGregor voor zes.

