'Laatste slachtoffer' (15) zorgt voor koude rillingen wanneer ze zich tot teamarts richt die haar misbruikte: "Mama betaalt nog altijd rekeningen voor jouw 'behandelingen'" TLB

23 januari 2018

18u47

Bron: ESPN 0 Meer Sport Na jaren van verdriet, angst en walging kunnen tientallen meisjes en vrouwen eindelijk terugslaan richting Larry Nassar. Die voormalig arts van het Amerikaanse turnteam staat terecht omdat hij jonge turnsters jarenlang seksueel misbruikt heeft. De 15-jarige Emma Ann Miller was het recentste slachtoffer dat kwam getuigen en ze kreeg de rechtszaal in Lansing (Michigan) muisstil met haar intriest verhaal.

Miller, die werd bijgestaan door haar mama tijdens de pakkende getuigenis, gaf aan dat ze waarschijnlijk Nassars laatste slachtoffer was. Amper een week na de laatste "behandeling" die hij gaf, in augustus 2016, werd de arts aan de deur gezet door de Michigan State University.

"Ook ik werd seksueel misbruikt door Larry Nassar. Meermaals, tijdens meerdere afspraken", opende Miller haar getuigenis. "Mijn laatste 'behandeling' kreeg ik in augustus 2016, een week later mocht hij beschikken. Ik ben dus waarschijnlijk het laatste kind dat hij misbruikt zal hebben." (lees hieronder verder)

"Nog steeds rekeningen"

Miller en haar familie worden overigens nog regelmatig herinnerd aan de gruwelijke feiten. "Mijn mama moet nog steeds rekeningen betalen voor momenten waarop ik seksueel misbruikt ben geweest. De universiteit stuurt de factuur nog steeds op", zei Miller, die tranen in de ogen kreeg.

Miller zuchtte vervolgens eens diep richtte zich tot Nassar zelf. "Larry Nassar, ik heb nooit iemand willen haten, maar mijn haat voor u kon ik niet controleren. Ik haat u. En besef dit goed: je zal waarschijnlijk nooit meer tegen een vrouw kunnen praten. Of het zou een vrouw moeten zijn die een geweer of tasergun bij zich draagt. En dat is een heel goede zaak." Na haar moedig betoog viel Miller huilend in de armen van haar mama.

Ook viervoudig olympisch kampioene misbruikt

Miller was al het zoveelste slachtoffer dat moedig genoeg was om te komen getuigen tegen de arts. Nassar aanhoorde de verklaringen tot dusver allemaal met gebogen hoofd en hij maakte geen oogcontact met de slachtoffers toen ze hem rechtstreeks aanspraken. De Amerikaan maakte bovendien ook wereldbekende slachtoffers. Vorige week nog liet viervoudig olympisch kampioene Simone Biles weten dat ook zij werd misbruikt.