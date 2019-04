“Jouw vrouw is een handdoek”: rivaliteit tussen McGregor en Khabib bereikt nieuw dieptepunt ODBS

04 april 2019

10u24 2 MMA De rivaliteit tussen Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov is van steeds bedenkelijker allooi. Als reactie op een post van MMA-vechter Khabib, waarin hij McGregor na zijn adieu aan de sport vergeleek met een jaloerse vrouw, schrijft de Ier bij een foto van de huwelijksdag van Khabib: “Jouw vrouw is een handdoek, makker.” UFC-baas Dana White pleit voor een wapenstilstand. Dringend.

‘The Notorious’ liet vorige week een schok door de wereld van het MMA en UFC gaan door zijn afscheid aan te kondigen. Niet de eerste keer dat hij dit deed: ook begin 2016 liet McGregor al eens weten ermee te stoppen, alleen maar om zo een lucratievere deal uit de brand te slepen voor zijn titelgevecht tegen Nate Diaz. Waarnaar Khabib vorige week verwees op Twitter: “Conor lijkt wel op een jaloerse vrouw die altijd zegt dat ze het afbolt, om dan steeds weer terug te komen”, aldus de vechtjas uit Dagestan.

Deze kerel beledigt niet alleen iemands vrouw, maar spot ook met een hele religie en geloofsovertuiging. Hij beseft duidelijk niet dat hij 1,5 miljard moslims schoffeert Ali Abdelaziz, manager van Khabib Nurmagomedov

De comeback van McGregor liet, zoals dat haast altijd het geval is, niet op zich wachten. Op een foto van de huwelijksdag van Khabib, waarin je de kooivechter ziet zitten en staan naast een volledig gesluierde vrouw, schrijft hij: “Jij bent getrouwd met een handdoek, makker.” Of nog een andere post: “Je moet geen schrik hebben van de rematch, jij weglopende rat. Je zal doen wat er je altijd gezegd wordt dat je moet doen.”

Een confrontatie tijdens UFC 229 om de titel bij de lichtgewichten vorig jaar tussen de twee, liep zwaar uit de hand. Nadat Khabib zich in de vierde ronde tot duidelijke winnaar had gekroond, viel de Dagestani iemand uit de entourage van McGregor in het publiek aan, terwijl leden van Team Khabib zich in de octagon begaven om McGregor aan te vallen. Beide vechters werden vervolgens door de atletencommissie van Nevada geschorst. De schorsing van Khabib loopt in juli af en hij liet al weten graag in september weer te willen vechten.

Don’t be scared of the rematch you little scurrying rat.

You will do what you are told like you always do. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

De post van Conor zette logischerwijs aan tot veel woede, onder andere bij Ali Abdelaziz, de manager van Nurmagomedov’s. “Wat een ‘sh**praat’. Deze kerel beledigt niet alleen iemands vrouw, maar spot ook met een hele religie en geloofsovertuiging. Hij beseft duidelijk niet dat hij 1,5 miljard moslims schoffeert”, tweette hij. “Aan godsdienst en familie raak je niet. Je bent echt f***ed Conor. Laat ons nu eens zien hoe de media hierover gaat schrijven. Hij is een verkrachter en een smeerlap.” Ook Nurmagomedov kon het niet nalaten op zijn beurt uit te halen naar McGregor. Naar aanleiding van de berichten dat McGregor in Ierland een seksuele aanklacht boven het hoofd hangt, noemt ook hij hem niets anders dan een verkrachter. “Je bent een hypocriet die zich niet verantwoordelijk voelt voor zijn daden, maar gerechtigheid zal je vinden. Dat zullen we wel zien.”

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN khabib nurmagomedov(@ TeamKhabib) link

McGregor vond het dan vervolgens nodig even een schorsing van een vriend van Khabib, Ruslan Magomedov, aan te halen. Hij is de tweede vechter uit Dagestan die recent tegen de dopinglamp liep en door USADA, de Amerikaanse antidopingcommissie, levenslang geschorst is.

Wow another dagestani caught abusing steroids.

That’s 2 out of 3 in this picture busted for steroid abuse, with the most recent being busted 3 times in a row and now hit with a lifetime ban.

Excellent job @JeffNovitzkyUFC.

The only vice that cannot be forgiven is hypocrisy. pic.twitter.com/Lc9Ke0b8dp Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

UFC-goeroe Dana White is dat verbale steekspel via Twitter tussen de twee kemphanen grondig beu en de organisator kroop in zijn pen. “De situatie is in die mate geëscaleerd dat we op ontoelaatbaar niveau zitten. Daarom zetten we stappen richting de kampen van beide atleten, opdat dit intern uitgeklaard wordt. Dit moet echt stoppen. De rivaliteit en de persoonlijke natuur ervan, is al te onheilspellend.”

Statement from @danawhite on Conor/Khabib situation: pic.twitter.com/8wos7IoTEZ Kevin Iole(@ KevinI) link

Ook binnen de MMA-wereld wordt met afgrijzen gereageerd. “Ik dacht niet dat ik dit ooit moest zeggen, maar hier moet het UFC ingrijpen”, aldus Luke Thomas van website MMA Fighting. “Hier kan ik me alleen maar bij aansluiten”, zegt Danny Segura, producer van MMA Hour. “Om een tango te dansen moet je met z'n tweeën zijn, maar Conor is duidelijk diegene die nog wat verder over de lijn gaat. Deze rivaliteit heeft geen niveau meer en op dit moment heb ik absoluut geen zin om de twee nog tegen elkaar te zien vechten.”

“Bij trash talk kan je moeilijk over de schreef gaan, maar McGregor slaagt daar nu toch echt in. Niet alleen laat hij zich kennen als een klein iemand met oogkleppen op, het wordt ook gevaarlijk voor de publieke veiligheid”, vindt Kevin Iole van Yahoo Sports. “Iemand aanvallen op basis van religie, dat doe je gewoon niet. En al helemaal niet om zogezegd een sport te promoten. Het is hoog tijd dat het UFC ingrijpt. White maakt zich sterk dat hij zijn vechters nooit opdraagt wat ze moeten zeggen. Maar hier moet hij dat wel doen. En snel. Anders zouden de gevolgen van hun schijnbaar onvermijdelijke rematch weleens desastreus kunnen zijn.”

In een post vandaag praat McGregor alvast een pak vredelievender. En hint hij, jawel, al op een comeback.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link