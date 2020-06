“It's FLOYD-19": CrossFit-bedenker in zwaar weer door tweet mvdb

08 juni 2020

19u19 0 Meer Sport De fitnessleraar die te boek staat als de vader van de CrossFit, is in zwaar weer beland na een tweet over racisme. Op het bericht “racisme is een probleem voor de volksgezondheid”, antwoordde Californiër Greg Glassman met “It’s FLOYD-19". Hij leek daarmee slachtoffer van Amerikaans politiegeweld George Floyd en het coronavirus Covid-19 op één hoop te gooien. De gevolgen zijn verstrekkend: grote bedrijven, waaronder Reebok, knippen de band definitief door met CrossFit Inc., Glassmans bedrijf.

Of zijn CrossFit Games nog zullen doorgaan, is nog maar de vraag. Veel atleten, onder wie oud-winnaars van de meerdaagse sportwedstrijd, hebben te kennen gegeven dat ze hun kat sturen.

It's FLOYD-19. Greg Glassman(@ CrossFitCEO) link

Glassman opende samen met echtgenote Lauren zijn eerste CrosFitt-fitness in 1996 in het Californische Santa Cruz. 24 jaar later is de wereldwijde expansie nog steeds aan de gang. De voormalige gymnast verleent met zijn bedrijf licenties aan fitnesszaken die CrossFit-lessen aanbieden. Veel fitnesszaken willen nu de samenwerking stopzetten.

Het was het gerenommeerde onderzoekscentrum Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dat zaterdag de kat de bel aanbond en de tweet over racisme de wereld instuurde. Glassman hekelde in een tweede bericht het IHME zelf en uitte zijn ongenoegen over de lockdown. De onderzoeksresultaten van het IHME zorgden er mee voor dat Amerikaanse staten quarantainemaatregelen afkondigden. “Door jullie gefaalde aanpak zitten we in quarantaine en nu komen jullie af met de oplossing voor racisme?”, klonk het.

De CrossFit-bedenker probeerde ’s anderendaags de schade te beperken en zegt “racisme niet te tolereren”. “Ik heb een fout gemaakt door de woorden die ik gisteren heb gekozen. Ik ben diep bedroefd door de pijn die mijn woorden hebben veroorzaakt. Het was een vergissing, geen racisme, maar een fout. George Floyd is een held voor de zwarte gemeenschap en niet zomaar een slachtoffer. Ik realiseerde me dat te weinig, waarvoor ik me verontschuldig.”

De man verklaart in een boze opwelling tegenover IHME het bewuste bericht te hebben getweet. “Daarbij George Floyds naam betrekken was verkeerd.”

Reebok, hoofdsponsor van de CrossFit Games en de enige licentiehouder van CrossFit-kleding, heeft zijn conclusies wel getrokken. Aan Amerikaanse media bevestigde de sportschoenenfabrikant dat het aflopende contract na dit jaar niet wordt verlengd. Ook fitnessfabrikant Rogue dringt aan op het vertrek van Glassman.