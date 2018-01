Ironmanlegende Luc Van Lierde (48): "Door weddenschap doe ik eind november zélf nog eens aan triatlonwedstrijd mee" Proftriatlonteam Itzu Tri 2018 voorgesteld Bart Fieremans

22 januari 2018

16u44

Bron: Eigen berichtgeving 1 Meer Sport Luc Van Lierde, Ironmanlegende door zijn dubbele zege in Hawaï in 1996 en 1999, geniet nog steeds het grootste respect, nu als coach van het Itzu Tri Team. Vandaag stelde hij in Flanders Bike Valley zijn triatleten en ambities voor 2018 voor. "We dromen hardop van een plaats bij de eerste tien in Hawaï."

Het Itzu Tri Team is begin 2017 uit de grond gestampt door teammanager Koen Janssen en begint dus aan zijn tweede jaargang. Drie nieuwkomers komen bij het nu zevenkoppige team: de Fransman Romain Guillaume, de Brit Colin Norris en de beloftevolle Kempenaar Ruben Guys. De 26-jarige Belg Kenneth Vandendriessche die een mooie toekomst wacht, bleef bij de ploeg, net als de Spaanse internationale topper Saleta Castro. Met 73.000 volgers op instagram is zij de populairste atlete van Itzu Tri. (Lees verder onder de foto)

Primera sesión del día terminada, me siento con ganas de seguir dándolo todo. Ahora a por el segundo desayuno y después a por la segunda sesión del día en la piscina pero primero mi #Actimel combinado con ginseng. @actimel_esp #combinarseespoderoso #ad . Een foto die is geplaatst door null (@saleta3) op 28 jun 2017 om 10:21 CEST

Bij de voorstelling vandaag in Flanders Bike Valley in het Limburgse Paal ligt de hoop om uit te blinken in de prestigieuze Ironman in Hawaï op Guillaume, die in 2014 al eens top tien eindigde, en op Castro bij de vrouwen. Voor de andere atleten is een specifiek programma ontwikkeld om zich verder te ontwikkelen op hun afstand en te schaven aan hun minder nummer. Bij Vandendriessche is dat het zwemmen. Hij heeft wel het potentieel om op termijn in de voetsporen te treden van Frederik Van Lierde, de nu 38-jarige Belgische internationale topper in triatlon.

"De eerste drie jaar moet de ploeg structureel groeien met het niveau van de atleten", zegt Luc Van Lierde. "We hebben al een stap voorwaarts gezet, maar nog niet zoals het hoort. Dat heeft tijd nodig. En dan kunnen we mogelijk nog atleten met hoger aanzien atleten binnenhalen. Kenneth heeft zeker als doel om ooit sterk te presteren op de Ironman in Hawaï, maar hij is nog jong. Vanaf 2019 is het veel moeilijker om zich te kwalificeren voor Hawaï, je moet haast in de aanloop een Ironmanrace winnen. Op papier moet Kenneth zeker ooit mooie resultaten kunnen halen, maar wat en hoe valt moeilijk te voorspellen. Ik ga nooit een uitspraak doen die zo'n grote druk op een atleet zijn schouders legt. Hawaï, dat gaat niet alleen over conditie en de voeding respecteren, maar ook mentaal het trainingsvolume aankunnen en met de druk op de dag van de competitie kunnen omgaan."

Brute pech

Frederik Van Lierde – geen familie van - won in 2013 als laatste Belg de iconische Ironman in Hawaï. Vorig jaar kende hij er nog brute pech omdat de organisatie zijn bevoorradingszakje niet klaar had gezet, met een gefrustreerde opgave tot gevolg. Als individuele coach van 'Fré' weet Luc Van Lierde dat dat mentaal zeer hard aankwam. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen veranderden ze het geweer van schouder: "We hebben een langere rustperiode voor Fré ingebouwd. Vroeger deed hij in het najaar na Hawaï en in het nieuwe voorjaar nog een wedstrijd. Nu hebben we na Hawaï het seizoen gestopt om pas in april weer te beginnen. Frederik heeft zo ontspannen vakantie kunnen nemen met het gezin. We beginnen weer van ‘scratch’, van nul. Dat was nodig. Gelukkig kan hij snel de knop omdraaien. Het heeft geen zin om stil te staan bij wat vorig jaar in Hawaï gebeurd is als je er toch niets meer aan kunt veranderen."

Luc Van Lierde nam in 2009 aan zijn laatste Ironman in Hawaï deel, vooraleer hij een punt achter zijn loopbaan zette. Fysiek lijkt hij evenwel ook op 48 jaar nog altijd erg kloek. Of hij nog veel aan sport doet? "Sport? Ik beweeg", zegt hij met een lachje. "Ik probeer wel af en toe te sporten, maar dat is niet makkelijk. Er kruipt veel tijd in om atleten te coachen. En mijn vrije tijd gaat naar mijn gezin. Ik doe al jaren geen competitie meer. Maar het is wel de bedoeling dat ik weer wat meer ga sporten. Ik ben namelijk een weddenschap aangegaan met een paar vrienden in Mexico. Het gevolg is dat ik eind november nog eens ga deelnemen aan een triatlon in Mexico. Dan heb ik weer een doel, gelukkig heb ik nog even de tijd om te trainen (lacht)."

