"In de jungle is er maar één koning": Russische kolos Khabib aast na triomf tegen McGregor op gevecht met Mayweather MH

15 oktober 2018

07u00

Bron: dailymail.co.uk 0 Meer Sport We hebben het laatste van Khabib Nurmagomedov nog niet gezien, zoveel is duidelijk. Nadat de Russische kolos ruim een week geleden triomfeerde tegen Conor McGregor in het grootste UFC-gevecht ooit, aast 'The Eagle' uit Dagestan nu op een gevecht met Floyd Mayweather.

Khabib verlengde zijn onafgebroken zegereeks tot 27-0, zo'n jaar nadat ook Mayweather de scalp van nam McGregor in Las Vegas. Aan de zijde van Leonard Ellerbe, CEO van de vennootschap Mayweather Productions, sprak Khabib klare taal in de nacht van zaterdag op zondag. "In de jungle is er maar één koning. Wie is de koning? Natuurlijk ben ik de koning. Komaan Floyd, we moeten vechten. 50-0 vs. 27-0 - twee mannen die nooit verliezen." Ellerbe kan het idee wel smaken, getuige de handshake die erna volgt.

🤯 Khabib Nurmagomedov calls out Floyd Mayweather after meeting Mayweather Promotions’ Leonard Ellerbe at the WBSS last night.



🗣 “He cannot drop McGregor but I drop him easily!” pic.twitter.com/uzHX8pofLE Michael Benson(@ MichaelBensonn) link

Een oppermachtige Khabib imponeerde tegen McGregor en leerde 'The Notorious' een flink lesje. In een duel waarin na afloop een massale knokpartij ontstond, kroonde de Rus zich tot kampioen bij de lichtgewichten. Khabib -de enige die tot dusver in staat was McGregor te verslaan in twee gewichtsklassen- hoopt nu dus op een gevecht met Mayweather.

Mayweather genoot afgelopen week nog van een uitje in Athene. De 41-jarige Amerikaan ging officieel met pensioen nadat hij McGregor klopte in de 'Money Fight'. Ondanks dat, gaf de Olympische bronzen medaillewinnaar van 1996 eerder al te kennen dat hij eind dit jaar de ring zal instappen voor een historische clash met Manny Pacquiao - zijn oude rivaal.

ACROPOLIS ATHENS, GREECE 180.7k Likes, 0 Comments - Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Instagram: "ACROPOLIS ATHENS, GREECE"