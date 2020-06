“Ik zag eruit als een zombie”: Poolse kooivechtster blikt terug op befaamde titelkamp en denkt al aan rematch ABD

07 juni 2020

08u15

Bron: BBC 0 MMA Drie maanden geleden gingen de beelden van haar titelkamp de wereld rond. Joanna Jedrzejczyk verloor toen zwaar toegetakeld tegen de UFC-kampioene Zhang Weili. Intussen is de 32-jarige Poolse kooivechtster volledig hersteld van haar verschrikkelijke hoofdblessure. “Het was zó pijnlijk”, blikt ze terug.

Volgens kenners was het “de beste vrouwenkamp ooit in het UFC”. De titelstrijd tussen Joanna Jedrzejczyk en de Chinese Zhang Weili in de strogewichtklasse (tot 52,16 kilogram) zal niet snel vergeten worden. Een kamp voor de geschiedenisboeken door het niveau van het gevecht op zich, maar ook door de hoofdblessure die Jedrzejczyk aan de kamp overhield - niemand die de beelden nog zal vergeten. Ze liep een subduraal hematoom, een bloeding tussen de hersenvliezen, op. Haar hoofd zwol fel op. “Levensbedreigend”, klinkt het bij experts.

Ik wist dat ik zou herstellen. Maar ik heb aan die titelkamp wel een gebroken hart en litteken op mijn ziel overgehouden Joanna Jedrzejczyk

In de derde ronde begon de - uiteindelijk immense - zwelling aan haar voorhoofd. Haar kine was bang dat de wonde zou barsten. “Het had de helft van mijn gezicht kunnen verminken. Het was zó pijnlijk”, blikt Jedrzejczyk nu drie maanden later terug bij de BBC. “Tijdens de kamp dacht ik er een fractie van een seconde aan om te stoppen, maar ik ben blijven gaan. Ik wist wel dat ik een ernstige blessure aan mijn hoofd had. Alleen had ik pas door hoe erg het echt was toen ik in de spiegel keek. Ik dacht: ‘Holy Moly, ik zie eruit als een zombie.’”

Jedrzejczyk nam na het gevecht een douche en trok zo snel mogelijk naar een ziekenhuis in Las Vegas, waar de kamp doorging. “Ik zal ooit de foto’s van dat moment eens posten. Het was grappig: er waren mensen die me niet eens herkenden.”

De UFC (Ultimate Fighting Championship) legde zowel Jedrzejczyk als haar concurrente Weili een medische schorsing van twee maanden op. Een periode die intussen voorbij is. De Poolse is volledig hersteld en bouwt alweer op voor wanneer de MMA (Mixed Martial Arts) hervat. “Ik wist altijd wel dat ik volledig zou herstellen. Alleen jammer dat ik niet meer heb kunnen genieten van Vegas met mijn vrienden en familie. Maar goed, dit hoort bij het vak. Ik doe dit nu al zeventien jaar, dus ik weet wat het is.”

U lees het: ze kan de blessure intussen relativeren. Het resultaat daarentegen... Daar baalt ze nog steeds van. Jedrzejczyk, die tussen maart 2015 en november 2017 zelf de titel bij de strogewichten in handen had, droomde ervan om Weili te verslaan en opnieuw de kampioene te worden. Het draaide dus anders uit. “Ik heb er een gebroken hart en litteken op mijn ziel aan overgehouden”, aldus de Poolse.

Rematch

Maar Jedrzejczyk, die 90.650 euro verdiende aan de titelkamp, komt naar eigen zeggen sterker terug. Ze staat mentaal sterk en kijkt uit naar de toekomst. “Ik hou van uitdagingen en geloof niet in limieten”, vertelt ze. “De MMA is gewelddadig, maar voor mij is het niet enkel mensen slaan. Het is een sport, een competitie, met veel respect voor elkaar. Ik geloof dat ik nog steeds een van de beste ben. Ik haal nog steeds een hoog niveau. Iedereen wil een rematch zien. I’ll be back.”

