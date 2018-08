"Ik wil winnen omdat ik de beste ben, niet omdat ik Nina Derwael ben" Van anoniem turnstertje tot Europees titelverdedigster in twee jaar Valerie Hardie

01 augustus 2018

08u29 0 Meer Sport "Voor het EK 2017 had ik niets te verliezen. Op dit EK kan ik alleen maar verliezen. Ik probeer het zo niet te bekijken, maar 't is wel de realiteit." Tot u spreekt Nina Derwael (18). In twee jaar van onbekende Belg naar Europees kampioene op de brug met ongelijke leggers die vandaag aan haar titelverdediging begint. Of hoe drastisch een leven kan veranderen.

Van minderjarig naar meerderjarig

"Ik heb m'n theoretisch rijbewijs gehaald en dat geeft toch veel vrijheid. In het weekend moet ik thuis niet meer rekening houden met het programma van m'n ouders als ik ergens naartoe wil. En zij zijn ook niet meer verplicht me overal naartoe te brengen of op te halen. Of ik een zware voet heb? Neen, hoor. Ik rijd echt voorzichtig en volgens de regels - allez, meestal toch (lacht)."

Van vrijgezel naar bezet

"Ik heb sinds een maand of zeven een vriend. Een zeiler, dus hij weet wat het betekent om topsporter te zijn. Ik ben er voor hem en hij voor mij, die extra steun is wel leuk."

