“Ik wil een lijk op m’n palmares”: hij mijdt de walgelijke uitspraken niet, maar kolos die “in smerigste kamp ooit” WBC-titel verdedigt begon bokscarrière om pakkende reden GVS

30 november 2018

11u57

Bron: The Sun Online 1 Meer Sport Dit weekend is het reikhalzend uitkijken naar het boksduel tussen Deontay Wilder en Tyson Fury. De inzet: de WBC-titel bij de zwaargewichten. Twee kolossen dus, maar achter de professionele carrière van Wilder schuilt een pakkend verhaal. De 33-jarige Amerikaan begon 13 jaar geleden immers te boksen om de zorgen van zijn pasgeboren en gehandicapt dochtertje te betalen. Pakkend en onverwacht, want de reus pakt al eens graag uit met een wansmakelijke quote, ook over de dood.

In een exclusief interview bij ‘The Sun Online’ laat Deontay Wilder een heel andere kant van zichzelf zien. Zijn oudste dochter Naieya - inmiddels 13 jaar oud - was de drijvende kracht achter zijn gigantisch bokssucces én de 14 miljoen euro die de Amerikaan intussen op z’n rekening heeft staan.

Nog voor Naieya in maart 2015 werd geboren, werd ze gediagnosticeerd met een open rug. Een aandoening waar de wervels niet op elkaar aansluiten. Deontay en Jessica Scales - ondertussen zijn ex-vrouw - kregen te horen dat hun eerste kindje wellicht nooit zou kunnen lopen.

Belofte

Het sein voor de twee meter grote reus om zijn leven helemaal om te gooien. Gedaan met het combineren van drie verschillende jobs waarbij hij onder meer in een visrestaurant werkte en bierleverancier was. Op z’n 19de koos Wilder resoluut voor de bokssport. “Ik was maar een gewone gast die wat baskette. Maar toen ik het nieuws hoorde over mijn ongeboren kind, veranderde alles. Ik was bereid om alles te doen wat nodig was om mijn kind de juiste zorgen te kunnen geven. Zij was dus degene die me in de bokssport dreef, waarbij ik haar beloofde dat ik op een dag wereldkampioen zou worden zodat zij niets te kort kwam. Wel, ik heb die belofte waargemaakt. Enkel en alleen omdat zij me inspireerde.”

Ondanks de onrustwekkende diagnose en met dank aan vijf operaties kan Naieya toch lopen. “Ze gaf de dokters ongelijk. Dankzij haar kracht, haar ‘mindset’ en de wil om nooit op te geven. Zo mocht ik haar vroeger nooit helpen wanneer ze zich aankleedde. Dat doorzettingsvermogen straalde af op mijn bokscarrière. Het is alsof we elkaars sterke punten voeden. Ik was en ben nog steeds zó trots als vader.”

Lijk op palmares

Een verhaal die heel wat mensen bij de keel grijpt én verrast. De ongeslagen bokser staat immers gekend om zijn stevige uitspraken. Buiten de ring dus een familiaal man, erin haast een beest zonder grenzen. “Ik heb naam gemaakt door mensen kapot te slaan. Dat is wat ik doe, waar ik om bekend sta. En waar ik goed in ben. Eens ik in de ring ben, verwachten de mensen van mij dat ik iemand murw sla. Weet je, ik wil nog steeds een lijk op mijn palmares. Wanneer ik in die ring stap ken ik geen stress, geen gevoelens, geen medelijden. Ik voel helemaal niets voor de persoon die tegenover mij staat. Want ik ben de ‘Bronze Bomber’.”

Deontay Wilder and Tyson Fury go at it on stage during their final press conference 😳 #WilderFury pic.twitter.com/NQg6rHzbV6 BT Sport(@ btsport) link

Maar ook zijn opponent van zaterdagnacht bijt zelden op zijn tong. Tyson Fury is met 27 zeges eveneens als profbokser ongeslagen en weet precies hoe het moet om de anderen perplex te laten staan. Zo heeft de man een ongezouten mening over homoseksualiteit en abortus. “Die zaken gaan het einde van de wereld inluiden”, vertelde de 30-jarige Brit eerder dit jaar. “We moeten er een einde aan maken voor de wereld vergaat. Zo vertelt de Bijbel het toch ook?” Of wat dacht u van zijn uitspraken over vrouwelijke boksers? “Ik geloof dat de beste plaats van de vrouw in de keuken of op haar rug is. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Dat ze een goede kop thee voor me maken, dát is waar ik in geloof.”

Twee ongeslagen boksers mét een duidelijke mening. Niet voor niets wordt dit kamp beschreven als ‘het smerigste boksduel ooit’.