“Ik maak me niet druk om wat de mensen zeggen”: Taylor niet gehaast om Persoon herkansing te geven Valerie Hardie

07 juni 2019

12u14 0 Meer Sport Delfine Persoon en haar trainer Filiep Tampere geloofden niet dat Katie Taylor snel geneigd zou zijn om weer tegen haar in de ring te stappen en die vrees lijkt gegrond. In een interview met de Ierse pers laat de nieuwe WBC-wereldkampioene bij de lichtgewichten verstaan dat het zéker niet voor dit jaar zal zijn: “Er is al een andere deal getekend.”

Na zes maanden in de States is Katie Taylor weer thuis. De Ierse maakte van de gelegenheid gebruik om de nationale media te woord te staan, met de gordels van de vier grote boksbonden - WBC, WBA, WBO en IBF - voor haar uitgespreid. “Dit is waar ik al van droom sinds ik prof werd,” glunderde ze. “Dat ik ze nu allemaal heb: dat is fenomenaal. Al wil ik liever niet te veel meer zo’n gevechten als zaterdag in New York leveren - zó hard was het.”

Op de vraag of ze zich bewust was van de controverses rond de beslissing van de jury om haar de zege toe te kennen en niet aan Delfine Persoon, die volgens veel kenners de betere bokser was, antwoordde ze: “Ik heb het gevecht nog niet herbekeken maar ik wist dat het een close fight was. Het kon ongetwijfeld alle kanten zijn opgegaan, maar ik ben de verdiende winnares en de undisputed champion. Ik maak me er niet druk om wat de mensen zeggen, ik luister alleen naar de mening van de mensen om me heen.”

“België.... Is dat niet het Mekka van het boksen?”

Dat van Belgische kant al een bod zou zijn gedaan om voor 300.000 euro een ‘rematch’ in België te houden, kon rekenen op een spottende repliek van Taylor: “In België.... Is dat niet het Mekka van het boksen?” Waarna haar manager Brian Peters tussenkwam: “Katie’s reactie op alle commentaren kan je hier zien liggen. (wijst op gordels) Het houdt gewoon geen steek. Het is zelfs belachelijk. Persoon heeft geen eisen te stellen. Dat ze dan naar de States trekt om naam te maken. Wij behandelden haar met alle respect, als WBC-kampioene. Veel mensen kenden haar niet, wij wisten dat ze een goede bokser was. Maar Katie was pas aan haar veertiende profkamp toe, haar avontuur is pas begonnen.”

Meteen boorden ze ook de hoop op een snelle herkansing de grond in. “In oktober bokste Katie tegen Cindy Serrano. Er is toen een deal gesloten en getekend met haar zuster Amanda. Die willen we dit jaar nog plannen. Een rematch met Delfine Persoon lijkt me vroeg of laat onvermijdelijk en Katie wil dat ook maar niet dit jaar.”

Intussen heeft Filiep Tampere een officiële brief gericht aan de WBC om klacht in te dienen tegen de beslissing van de jury in Madison Square Garden. Hij vraagt de WBC daarin om voor zijn bokser een rematch te regelen. Afwachten wat hun respons zal zijn.