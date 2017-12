“Ik kom op je af met bakstenen” en "Geweldig om mijn droom te realiseren": dit was 2017 in de nevensporten XC

Ook in de nevensporten viel er het afgelopen jaar het een en ander te beleven. Heel wat knappe Belgische prestaties, maar ook het afscheid in mineur van atletieklegende Usain Bolt. Reeds een vage herinnering? Geen nood. Hieronder volgt een terugblik op 2017, in woord en beeld.

VELDRIJDEN

In Oostende kroonde een meesterlijke Wout van Aert zich voor de tweede keer tot Belgisch kampioen veldrijden. Van start tot finish domineerde hij het zaakje - outstanding. De rest van het deelnemersveld reed een apart BK voor het zilver. Na de weergaloze solist was het zilver weggelegd voor een laat ontwaakte Kevin Pauwels. Laurens Sweeck legde beslag op het brons.

Van Aert vloert pechvogel Van der Poel op WK

Opnieuw feest in Lille. Na Sanne Cant zorgde ook Van Aert voor een Belgische wereldtitel op het WK veldrijden. Onze landgenoot kreeg het wel niet in de schoot geworpen, want zijn grote uitdager Mathieu van der Poel knalde als een komeet uit de startblokken. Pas na een halfuur jagen op zijn prooi had Van Aert zijn Nederlandse rivaal te pakken en vervolgens kregen we een ware materiaalslag. Van der Poel reed maar liefst vier keer lek, de aanhoudende miserie sloeg hem prompt in de benen. Te veel pech, de veer volledig gebroken. Van Aert had wel de goeie tubes gekozen en soleerde zo met veel bravoure naar zijn tweede wereldtitel op rij. Zilver voor pechvogel Mathieu, het brons was voor Kevin Pauwels.

Van der Poel slaat terug

Vanaf het rampzalige WK in Luxemburg viel er niks meer te beginnen tegen een wraaklustige Mathieu van der Poel. Ook in de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke -de laatste grote afspraak van het veldritseizoen- stond er geen maat op de Nederlandse kampioen. De ‘Kannibaal van Kapellen’ draaide wereldkampioen Van Aert andermaal door de gehaktmolen en had zo zijn zegeruiker 20 van het seizoen beet. Van der Poel wist liefst 7 van de 8 manches van de Superprestige naar zijn hand te zetten, wat hem uiteraard ook de eindzege opleverde. De eindklassementen van de Wereldbeker en DVV-Trofee waren dan weer een prooi voor Van Aert.

Op zoek naar 30 zeges

Zeven maanden later ging Van der Poel tijdens de veldritopener in Eeklo door op zijn elan. In de Brico Cross Eeklo reed de 22-jarige Nederlander van BeoBank Corendon al in de tweede ronde weg van Van Aert en co. Het werd de voorbode van een dominante periode. Zo straf zelfs dat de zoon van Adrie de lat heel hoog legt. "Ik ga me er niet op vastzetten, dus jullie moeten me er ook niet op vastpinnen, maar ik mik op dertig zeges. Dat is een beetje het doel nu. Ik ben niet zeker, maar is Sven Nys op dit moment niet de recordhouder?"

Neen, Nys pakte inderdaad al een keer dertig zeges in één seizoen (2006-2007), maar Roland Liboton deed in het seizoen 1983-1984 nog straffer. Hij won toen 32 van de 33 crossen waaraan hij deelnam. Van der Poel: "Ik weet dat ik niet veel zal mogen laten liggen als ik die dertig wil halen, maar het is leuk om te proberen. Bij de junioren heb ik een keer 30 op 30 gehaald in een seizoen."

ATLETIEK

Goud in Rio, goud in Belgrado. Nafi Thiam bleef als een orkaan door de meerkamp razen. De olympisch kampioene beleefde in de Servische hoofdstad een nieuwe gloriedag op het EK indoor. Thiam spéélde met de concurrentie en veroverde op autoritaire wijze goud op de vijfkamp. Het Belgisch record van Tia Hellebaut, dat net zijn tiende verjaardag had gevierd, hield nipt stand.

Nog een Belgische medaille in Belgrado. De 4x400 meter-ploeg veroverde een zilveren plak na een uitstekende race (3:07.80). Enkel Polen was te sterk (3:06.99), Tsjechië (3:08.60) pakte het brons.

BELGA Dylan Borlee, Julien Watrin, Kevin Borlee en Robin Vanderbemden.

Magische kaap van 7.000

Ook op de prestigieuze meeting van Götzis zorgde Thiam voor een onwaarschijnlijke prestatie. De Naamse sloopte immers de magische barrière van 7.000 punten. Met een tijd van 2:15.24 op de afsluitende 800m brak ze haar vierde persoonlijke record en stelde ze ook haar PR in de zevenkamp met liefst 203 punten (!) scherper: 7.013 punten. Tevens ook een meetingrecord in Götzis. Slechts twee atletes deden ooit beter: de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee (7.291 ptn in 1988) en de Zweedse Karolina Klüft (7.032 ptn in 2007). Eén ding was duidelijk: Nafi Thiam was de te kloppen dame op het WK.

Gouden Nafi

De te kloppen dame bleek niet te kloppen op het WK in Londen. Thiam leverde twaalf maanden na haar gouden medaille in Rio wederom een ijzersterke prestatie. Onze landgenote sprokkelde in totaal 6.784 punten, genoeg om de Duitse Carolin Schäfer (6.696 punten) en de Nederlandse Anouk Vetter (6.636 punten) achter zich te houden. Het was de allereerste keer in de geschiedenis dat een Belg de wereldtitel veroverde in de atletiek.

Pijnlijk afscheid voor Bolt

Goud voor Nafi, maar niet voor Usain Bolt. De Jamaicaan verloor verrassend zijn laatste 100m - de uitgejouwde Justin Gatlin pakte de wereldtitel. Bolt werd slechts derde, want hij moet ook Christian Coleman voor zich dulden.

Het werd zelfs helemaal een afscheid in mineur, aangezien Bolt in de finale van de 4x100 meter geblesseerd moest opgeven. Na ongeveer vijftig meter in zijn spurt greep de Jamaicaan naar zijn linkerbil, een grimas op het gelaat. Over and out. Niks aan te doen. Heel het stadion zoog de adem vol ongeloof in, maar hoe hard Bolt nog probeerde om zich staande te houden, het ging niet gewoon meer. Zijn carrière eindigde niet met een twaalfde WK-goud, maar wel liggend op de piste, kreunend van de pijn, terwijl anderen triomfeerden. Pijnlijk einde, maar zijn naam staat alvast voor altijd in de geschiedenis van de atletiek en van de sport gebeiteld. Elfvoudig wereldkampioen. Achtvoudig olympisch kampioen. Snelste man aller tijden.

Art in finale polsstokspringen, net geen medaille voor Tornados

Arnaud Art bereikte knap de finale in het polsstokspringen. Daarin kon de 24-jarige Luikenaar echter niet stunten. Art raakte driemaal niet over de openingshoogte van 5m50, waardoor hij meteen was uitgeschakeld. Ter info: zijn Belgisch record bedraagt 5m71.

Net zoals in Rio eindigden de Belgian Tornados op de ondankbare vierde plaats in de finale van de 4x400 meter. Het Belgische aflossingsteam met de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, en Robin Vanderbemden klokte een tijd van 3:00.04, ruim anderhalve seconde boven hun nationaal record. Het goud was voor Trinidad en Tobago, zilver voor de VS en het brons voor de Britten.

Photo News Arnaud Art.

SNOOKER

Luca Brecel ging sensationeel van start op het WK snooker in The Crucible, maar gaf tegen Marco Fu alsnog een 7-2-voorsprong uit handen. De 22-jarige Limburger, dertigste op de wereldranking, haalde zijn niveau van een dag eerder niet en moest zich na meer dan vier uur snooker alsnog gewonnen geven: 9-10.

De wereldtitel was voor de derde keer in zijn carrière een prooi voor Mark Selby. De 33-jarige Engelsman, de nummer één van de wereld en de titelverdediger op het WK, haalde het in een erg spannende finale met 18-15 van de Schot John Higgins.

Getty Images, Mark Selby.

Brecel boekt grote snookertriomf

Brecel realiseerde eind augustus de grootste triomf in zijn snookercarrière. De 22-jarige Belg won in het Chinese Guangzhou zijn allereerste full rankingtoernooi ooit. Brecel klopte in de finale van het China Championship de Engelse ex-wereldkampioen Shaun Murphy met 10-5. De Limburger kwam zo door zijn zege voor het eerst de top 16 van de wereld binnen.

“Een geweldige wedstrijd was het zeker niet. Murphy haalde niet zijn beste niveau. Ik heb wat geluk gehad dat hij niet zijn beste snooker speelde. De tafel speelde ook niet fantastisch. Wat er aan de hand was, weet ik niet", klonk het bij de Belg. "Maar goed, de druk is van de ketel. De eerste grote toernooizege is binnen. Dit voelt heel goed. Hier werk je al die tijd voor.”

Het China Championship winnen staat hoog op de verlanglijst van elke snookertopper, weet Brecel. “Je hebt het WK en het UK Championship, en dan komt dit toernooi. Iederéén wil hier winnen. Voor het Europese snooker, en dan laat ik Groot-Brittannië even buiten beschouwing, is dit een enorme opsteker. Toen ik tegen Ronnie O’Sullivan terugkwam van een 1-4-achterstand, dacht ik even: ‘Dit wordt mijn week’.”

Sensatie op Champions of Champions

Brecel was ook superieur op de Champions of Champions. Onze landgenoot versloeg namelijk Judd Trump (WS-3) en ‘s werelds nummer een Mark Selby. Een ongelofelijke prestatie. Maar in de halve finale moest Brecel met 6-4 het onderspit delven voor Murphy. Net geen droomfinale tegen Ronnie O'Sullivan. Ook die laatste liet zich ietwat verrassend ringeloren door Murphy.

getty Luca Brecel.

DRIEBANDEN

Toch zeker het vermelden waard: voor het eerst was de WK-finale in het driebanden volledig Belgisch getint. Frédéric Caudron klopte in het Boliviaanse Santa Cruz Eddy Merckx met 40-16. Caudron werd met zijn derde wereldtitel zo -na Raymond Ceulemans (21 wereldtitels)- de op één na meest gelauwerde Belgische driebander in de geschiedenis.

ZWEMMEN

Kimberly Buys wist zich in het Hongaarse Boedapest als enige Belgische deelnemer te plaatsen voor de top acht van een zwemdiscipline. De Oost-Vlaamse hees zich met een Belgisch record in de finale van de 50 meter vlinderslag, meteen ook de eerste Belgische vrouw sinds Brigitte Becue die een WK-finale mocht zwemmen. Daarin werd ze uiteindelijk zevende.

Photo News

Nieuwe zwemgod: Caeleb Dressel

Elk WK staat een nieuw fenomeen op. Dit keer was het de 20-jarige Amerikaan Caeleb Dressel die Boedapest als dé zwemgod met zeven keer goud verliet, waaronder uniek: drie op één dag. Dat laatste kon zelfs Michael Phelps niet.

Dressel kreeg wel zelf een compliment van Phelps, via een Instagram-post: "This kid is on fire." Op een foto vieren ze beiden samen olympisch goud in Rio: "Je bent zo verdomd tof om naar te kijken, buddy."

"Ik hou voor altijd van Phelps. Hij is een ontzettend fijne kerel en leider. Maar ik ben niet dezelfde persoon als Michael”, klonk het bij Dressel. “Ik wil mijn eigen ding in de toekomst doen. Ik zou mezelf niet in de grootteorde van Spitz en Phelps willen zetten. Ik zet pas mijn eerste internationale stappen. Ik wil fun hebben. Ik tel nu nog niet mijn aantal medailles."

This kid is on fire!! So damn fun to watch buddy!!!!@caelebdressel Een foto die is geplaatst door null (@m_phelps00) op 29 jul 2017 om 18:36 CEST

Twee Belgische medailles op EK kortebaan

Op het EK kortebaan in de Deense hoofdstad Kopenhagen wist Pieter Timmers met een Belgisch record de zilveren medaille te behalen in de finale van de 100 meter vrije slag. Onze landgenoot moest in 46.54 enkel de Italiaan Luca Dotto (46.11) laten voorgaan. Fanny Lecluyse veroverde dan weer een bronzen plak in de finale van de 200 meter schoolslag. Daarnaast werd Kimberly Buys zesde op de 100m vlinderslag, Emmanuel Vanluchene viel net naast podium op de 100m wisselslag.

GEVECHTSSPORTEN

Het mythische Wembley was op 29 april voor een keer niet volgelopen voor een voetbaltopper, maar wel voor voor de bokskamp tussen Anthony Joshua en de 41-jarige Vladimir ‘Dr. Steelhammer’ Klitchko. Het was uiteindelijk Joshua die het wereldtitelgevecht bij de zwaargewichten op zijn naam schreef. De 27-jarige Engelsman sloeg zijn veertien jaar oudere uitdager uit Oekraïne in de elfde ronde tot twee keer toe tegen de grond. De scheidsrechter staakte de partij toen Klitchko stond te tollen op zijn benen en niet verder kon.

AP

What a fight! Congrats to @anthonyfjoshua 💥🥊 Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

'The Money Fight'

Na de vier bewogen persconferenties was de storm rond de miljoenenkamp Mayweather-McGregor eventjes gaan liggen, maar onder meer via Instagram werd de boel toch weer een beetje opgestookt. “Alweer 12 rondjes afgewerkt vandaag. We zijn klaar om de vloer aan te vegen met Floyd. Kies gerust zelf de maat van je handschoenen kleine man, maar ik vecht met 4 ounce (113 gram). De maat maakt me geen moer uit. Weet gewoon dat ik sprintend op je af kom met bakstenen”, klonk het bij de Ier. Om er maar een quote uit te halen.

Uiteindelijk zette Mayweather de veelbesproken ‘Money Fight’ vrij eenvoudig naar zijn hand. De 40-jarige Amerikaanse bokser was de grote favoriet en hij maakte die status in de T-Mobile Arena ook helemaal waar. De fans in Las Vegas kregen een vintage ‘Money’ te zien. De steenrijke Amerikaan liet McGregor het initiatief nemen en counterde meesterlijk. Vanaf ronde vijf koos ‘Money’, onder meer omdat McGregor duidelijk door zijn beste krachten was, steeds meer voor het offensief. Na één minuut en vijf seconden in de tiende ronde maakte scheidsrechter Robert Byrd een einde aan de kamp, technische knock-out.

USA Today Sports

Veelbesproken kamp zonder winnaar

Saul ‘Canelo’ Alvarez daagde Gennady Golovkin uit voor een kamp om de wereldtitels bij de middengewichten bij de IBF, WBC en WBA. Net als Floyd Mayweather en Conor McGregor kruisten ze de degens in de T-Mobile Arena in Las Vegas, maar anders dan bij ‘The Money Fight’, kwam er dit keer geen winnaar uit de bus. En daar waren heel wat fans en prominenten uit de bokswereld het niet mee eens.

Bijna alle kijkers leken ervan overtuigd te zijn na de kamp: de 35-jarige Golovkin verdiende de zege. Na een stevig begin van Alvarez was het de Kazach die de meeste (rake) meppen kon uitdelen en hij nam gewoon in meerdere rondes de bovenhand. Maar dat zagen de drie kamprechters anders. Eén van hen gaf ‘GGG’ wel degelijk het voordeel (115-113), maar een collega (Adalaide Byrd) koos voor Alvarez (118-110) en de laatste kamprechter hield het op een gelijkspel (114-114). Onbegrijpelijk, volgens heel wat boksfans.

AP Gennady Golovkin (links) en Saul ‘Canelo’ Alvarez (rechts) juichten allebei.

Kickbokskampioen Verhoeven mept Ben Saddik tegen het canvas

Jamal Ben Saddik was er niet in geslaagd om de wereldtitel bij de zwaargewichten in het kickboksen op zijn naam te schrijven. De Marokkaan uit Borgerhout begon in het hol van de leeuw (de Ahoy in Rotterdam) nochtans goed aan de partij, maar in de laatste ronde kreeg Ben Saddik een technische knock-out van tegenstander Rico Verhoeven om de oren. “Zoals ik vooraf al had gezegd: ik had nog een appeltje met hem te schillen”, zei Verhoeven na afloop. “En dat heb ik gedaan. Hij heeft me in de eerste ronde een paar keer pijn gedaan. Ik maakte ook wat foutjes. Dus ik moet terug naar de tekentafel en zorgen dat ik nóg beter word.”

ITS ALL OVER!! @RicoVerhoeven retains the GLORY heavyweight title! #andSTILL #GLORYRedemption pic.twitter.com/W0sh8y6Fz4 GLORY Kickboxing(@ GLORY_WS) link

Delfine Persoon nog niet versleten

Na bijna een jaar inactiviteit door operaties aan beide handen, nam Delfine Persoon op elf november de bokshandschoenen terug op voor haar zevende WBC-kamp. Tegenstandster van dienst was de Franse Myriam Dellal, nummer vijf op de wereldranglijst. Die laatste ging verrassend de volle tien ronden mee, maar moest finaal toch de duimen leggen voor onze landgenote. Persoon haalde het op punten en mocht zich zo voor de zevende keer WBC-wereldkampioene boksen noemen.

BELGA

TURNEN

Nina Derwael schreef geschiedenis op het EK gymnastiek. Onze landgenote legde een foutloze oefening af aan de brug met ongelijke leggers en werd beloond met een gouden medaille. De eerste Belgische ooit die dat wist te realiseren. “Het is fantastisch dat ik het kan waarmaken. Yes, dacht ik. Geweldig om mijn droom te realiseren. Dan besef je waar je al die uren voor traint, dat is het duwtje in de rug dat je nodig hebt. Hopelijk is de trein nu vertrokken”, klonk het.

En of de trein vertrokken was. Op het WK turnen in Montréal veroverde Derwael een bronzen plak aan de brug met ongelijke leggers. Met een persoonlijk record van 15.033 bezorgde de 17-jarige Truiense ons land voor het eerst in de geschiedenis eremetaal in een toestelfinale.

AFP

AFP