"Ik kan niet meer. Ik kan écht niet meer." MMA-vechtster richt zich tot entourage, maar die laat haar pijnlijk in de steek TLB

15 mei 2018

11u59

Bron: MMAJunkie 1 Meer Sport De Braziliaanse MMA-vechtster Amanda Nunes verdedigde afgelopen weekend in Rio de Janeiro met succes haar titel bij de bantamgewichten. Maar toch gaat haar opponente, de Amerikaanse Raquel Pennington, het felst over de tongen in de nasleep van de clash. De 29-jarige 'Rocky' werd helemaal tot moes geslagen, en dat had vermeden kunnen worden.

Tijdens de vijfde ronde van de UFC 224-clash tussen Nunes en Pennington slaakte de Amerikaanse een noodkreet in de richting van haar entourage. "Ik kan niet meer. Ik kan écht niet meer", klinkt het uit de mond van de nochtans taaie tante. Pennington moest al vier ronden lang flink wat meppen incasseren en haar neus had de knie van Nunes op pijnlijke wijze ontmoet. Nadat die neus opgelapt werd, richtte Pennington zich tot haar coach. Ze wilde de handdoek werpen, maar daar stak de trainer een stokje voor. Hij overtuigde 'Rocky' om haar vuisten opnieuw te ballen.

Technische knock-out

Maar een goed idee was dat niet. Nunes bleef vol op het gelaat van de Amerikaanse timmeren en gaandeweg gutste het bloed op de grond. Het was uiteindelijk scheidsrechter Marc Goddard die Pennington uit haar lijden verloste. Ze kreeg een technische knock-out aangesmeerd, meteen haar zesde nederlaag in vijftien kampen.

De entourage van Pennington kreeg achteraf de wind van voren. Op de sociaalnetwerksites én van Nunes. "Het is jammer dat de kamp zo bloederig is moeten eindigen. Dat had vermeden kunnen worden", aldus de Braziliaanse. "Pennington moest na de kamp naar het ziekenhuis en dat is enkel en alleen de fout van haar entourage. Ze was niet meer in staat om voluit te vechten en dan had haar coach haar uit de kooi moeten halen, maar dat deed hij net niét. Hij heeft haar in de steek gelaten."

(Opgelet, onderstaande beelden kunnen als schokkend ervaren worden)