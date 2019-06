Exclusief voor abonnees "Ik ga niet huilen als het niet goed loopt" THIAM WERKT EERSTE ZEVENKAMP AF NA BLESSURE Valerie Hardie

21 juni 2019

12u28 1 Atletiek Het verleden van Nafi Thiam, dat kennen we. Olympisch goud, wereldtitel, Europees kampioene. Straf, straffer, strafst. Hoe kan ze dat nu nog overtreffen? Voor de 24-jarige zevenkampster, die zich dit weekend op de Décastar in Talence test, geen lastige vraag: "Door het maximum uit mezelf te halen."

Nafi Thiam heerst al drie jaar over de zevenkamp, sinds ze in Rio furore maakte. Over vier maanden moet de Naamse op het WK in Doha haar wereldtitel verdedigen, over een jaar haar olympische titel in Tokio - en de hele wereld kijkt toe. Dan komt een blessure ongelegen. Thiam was drie maanden buiten strijd met een scheurtje in de kuit. Het zou naïef zijn, zo zegt ze, om te denken dat die onderbreking geen sporen heeft nagelaten, dat ze op schema zou zitten. Maar het verleden is wat het is - faut faire avec. Ze glimlacht en houdt hout vast: "Hopelijk overkomt me dat niet in een olympisch jaar." Dat is waar Thiam aan denkt: de toekomst. Maar eerst houden we met haar halt aan het heden.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis