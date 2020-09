“Hoe Duplantis springt, dat is pure poëzie - gracieus, maar agressief”: Belgisch recordhouder Ben Broeders sluit vandaag seizoen af in Doha Valerie Hardie

25 september 2020

11u44 0 Atletiek Nog één keer kunnen de sterren van de atletiek vandaag schitteren, op de Diamond League in Doha. Uitkijken is het vooral naar het polsstokspringen. Springt fenomeen Armand Duplantis nog wat hoger? Of stelt Ben Broeders zijn eigen nationale record weer wat scherper? “Wie weet... het kàn.”

36 graden en een vochtigheid van nog geen 30 procent - het is dit jaar veel aangenamer in Doha dan twaalf maanden terug toen er het WK werd gehouden. Al merkten de atleten daar in het gekoelde Khalifa International Stadium niet erg veel van. Ben Broeders haalde op dat WK, zijn eerste als senior, meteen de finale - maar bleef dan steken op 5m55. Het is een hoogte waar de 25-jarige atleet uit Leuven nu amper nog over struikelt. Broeders ging dit jaar drie keer over 5m80 - vorige week nog in Rome - en sprong op 13 competities minstens 5m70. Vraag is of hij nog genoeg poeier in de benen heeft om straks, in de vooravond, zijn eigen record nog wat bij te stellen? Hij grijnst: “Waarom niet? Het kan. Op voorwaarde dat ik geen krachten verspil. Als ik te veel pogingen nodig heb onderweg naar 5m81, dan zou het bobijntje snel af kunnen zijn, maar als ik efficiënt spring, dan hoef ik zelfs niet in topvorm te zijn om mijn record te verbeteren - dat heb ik in Rome bewezen.”

Broeders is in Doha al aan zijn 21ste competitie toe dit jaar, begrijpelijk dat de student farmacie uitkijkt naar wat rust - al is dat relatief: op 2 oktober wacht hem een examen. “Mijn offseason begint met mijn neus in de boeken. Maar serieus, ik ben blij dat het seizoen gedaan is, het heeft lang genoeg geduurd. Na Doha ga ik wat tijd nemen om te rusten, me opladen voor het nieuwe seizoen en samen zitten met mijn coach om te kijken waar we de focus op gaan leggen.” Broeders zelf wil graag de klemtoon leggen op het ‘automatiseren’. “Voor ik in juni een scheurtje aan mijn hamstrings opliep, ging het lopen vanzelf, ik deed dat zonder nadenken en kon me zo focussen op de beweging erna. Door die blessure is dat wat verloren gegaan en daarom wordt dat prioriteit nummer één - zodat ik terug meer rendement haal uit mijn sprong en ik ook niet meer als een plank boven de lat hang. Het wordt tijd dat er een hoek in komt (lacht).” (lees verder onder foto)



In zekere zin is het uitstel van Tokio 2020 nog een geluk bij een ongeluk voor Ben Broeders. De regelmaat die hij nu in zijn sprongen legt, haalde hij vorig jaar nog niet. Als hij die progressie aanhoudt, kan hij over een jaar op de Spelen richting 5m90 gaan - dan kom je in de buurt van het podium: in 2016 greep Sam Kendricks het brons met 5m85. “Vorig jaar was al een stap in de goede richting omdat ik efficiënter en doordachter ben gaan springen maar in 2020 is het inderdaad in een stroomversnelling geraakt. Een jaar uitstel komt me zeker niet slecht uit maar ik had nu ook al de ambitie om de olympische finale te halen. Natuurlijk, als ik 5m85 of 5m90 kan springen, dan is de kans groot dat je een medaille wint.” Voor alle duidelijkheid: Parijs 2024 was altijd al het grote doel voor Broeders.

In Doha kan Ben Broeders zich vanavond nog maar eens meten met de toppers: wereldrecordhouder, Europeees en vice-wereldkampioen Armand Duplantis treedt aan, net als wereldkampioen Kendricks en ex-wereldrecordhouder Renaud Lavillenie. Broeders komt goed overeen met het gezelschap. In Rome trok hij na de competitie nog even op met Mondo Duplantis, om de stad te verkennen. Ook in Doha brengen ze veel tijd samen door - in het hotel. “We mogen het hotel alleen maar uit om te gaan trainen. Het is bus op, naar het stadion, trainen - en terug.” En coronatests ondergaan. Broeders: “Twee keer al hier. Dat raak je nooit gewend.” (lees verder onder foto)

In Rome stal de 20-jarige Duplantis nog maar eens de show door met 6m15 de beste sprong ooit in buitenlucht te laten noteren: één centimeter hoger dan Sergëi Bubka 26 jaar terug. Ook de Zweed is volgens Broeders in staat om straks nog beter te doen. “Het is gewoon genieten als je Mondo ziet springen. David Butler schreef dit jaar een boek over polsstokspringen, met Mondo op de cover: ‘Pole Vault, a Violent Ballet.’ Dàt is Mondo. Hoe hij sprint, dat is pure poëzie - gracieus, maar toch agressief. En niemand kent zoveel van de geschiedenis van het polsstokspringen als Mondo - hij heeft àlle filmpjes van iedereen bekeken. En spelenderwijs probeerde hij dat als kind allemaal uit, tot hij vond wat het beste bij hem paste. Renaud deed dat ook zo. De zaken die ik probeer op m’n 25, deden zij op hun 10 (lacht).”

En dus is Broeders ook helemaal niet jaloers op het succes van Duplantis; hij is niet gefrustreerd dat het goud buiten bereik is wanneer Duplantis meedoet. “Ik heb er geen enkel probleem mee om tweede te worden. Alles wat ik van hem kan stelen als ik hem aan het werk zie, dat is gewonnen. Het is telkens een opoortuniteit om samen met hem te springen, ik heb daar zóveel aan... En de atletiek heeft nood aan mensen zoals Mondo. Waren er ooit spurters ontgoocheld omdat Usain Bolt meedeed? Met hem als uithangbord kreeg de atletiek gigantisch veel aandacht. Mondo kan nog tien jaar mee, hij is een ster die de sport op zijn schouders kan meenemen. En ‘t is gewoon ook een toffe kerel. Hij is zo jong en zo goed - ik gun het hem allemaal.”