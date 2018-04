"Hij hielp mensen tot helemaal op het einde": bokser die stierf na gewonnen kamp, redt nog zeven levens via orgaandonatie sam

02 april 2018

00u29

Bron: The Mirror 0 Meer Sport De Britse bokser Scott Westgarth, die eind februari plots overleed na een kamp, leeft voort in zeven andere mensen. Dat onthult zijn moeder Rebecca (58), die zegt fier te zijn dat haar zoon zelfs na zijn dood nog mensen helpt.

"Hij hielp mensen tot helemaal op het einde", vertelt de vrouw nu aan Britse media. "Hij nam het altijd op voor de underdog en hielp eender wie. Hij was zo vriendelijk, gelukkig, moedig... Nu wil ik dat mensen niet alleen de bokser herinneren, maar de man die hij was."

Zware kamp

De 31-jarige Westgarth versloeg die fatale avond in de Engelse stad Doncaster Dec Spelman na tien ronden in de lichtzwaargewichtklasse. Het was een zware kamp waarin beide boksers een keer zwaar tegen het canvas gingen. Snel na de partij werd duidelijk dat Westgarth zware averij had opgelopen. Tijdens het interview achteraf zag hij er heel bleek en verward uit en moest hij zijn hoofd ondersteunen. Westgarth probeerde nog zelf terug te strompelen naar zijn kleedkamer in The Dome, maar verloor het bewustzijn waarna eerstehulpverleners hem snel richting ziekenhuis afvoerden. Hij zou een hersenbloeding hebben gekregen en overleed de dag erna in het Royal Hallamshire Hospital.

Na de kamp snelde Westgarths moeder meteen naar het ziekenhuis. "Ik wist het niet, maar hij had zijn naam drie keer op de orgaandonatielijst gezet", vertelt ze. "In het ziekenhuis gaf ik hem kussen en legde ik mijn hand op zijn hart. Het was zo sterk, en ik dacht dat wie zijn hart zou krijgen, veel geluk zou hebben."

Troost

Dat haar zoon nu zeven mensen kon helpen, biedt Rebecca en haar familie troost. "Zijn dood is zo'n trauma om door te moeten, zoals dat zou zijn voor eender welke moeder. Ik zei aan mijn moeder dat de vreugde uit mijn leven was verdwenen, en ze antwoordde dat mijn vader net hetzelfde had gezegd."

"Hij was zo'n prachtige man, en kocht mij een stereo met zijn eerste loon", vertelt ze nog. "Hij bracht me altijd aan het lachen en was een zonnestraal." Een verbod op boksen, wil ze echter niet. "Het doet zoveel goeds voor veel jonge mensen, en het houdt hen op het rechte pad. Ik weet dat Scott hetzelfde zou hebben gevonden", legt ze uit.

Steun

Na zijn dood werd een Go Fund Me-pagina opgericht om geld in te zamelen voor Westgarths familie. De actie bracht bijna 9.000 pond (10.250 euro) op. Rebecca dankt iedereen die schonk en ook de honderden mensen die steunbetuigingen stuurden naar Westgarths naasten, onder anderen zijn zus Bethannie (24) en zijn twee broers Lewis (21) en Adam (35).

De bokser, die met zijn partner Natalie Kerr (33) in Penistone woonde, werkte ook als personal trainer en kok. "Ik doe dit voor mijn plezier, niet omdat ik denk dat ik een vechter van wereldklasse ben", liet hij optekenen. "Ik vind het plezant om naar de gym te trekken met de makkers, en ik train ongeacht of ik win, verlies of dat het een gelijkstand wordt."