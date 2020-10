“Hier zijn geen excuses voor”: wereldkampioen schaken Magnus Carlsen ziet recordreeks na 125 partijen eindigen Redactie

11 oktober 2020

10u46 0 Schaken Na een recordreeks van 125 wedstrijden zonder nederlaag weet de Noorse wereldkampioen schaken Magnus Carlsen opnieuw wat verliezen is. Op het Norway Chess in Stavanger gaf hij op in de partij tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda.

De 29-jarige Carlsen is al sinds 2013 de onbetwiste wereldkampioen. Zijn laatste nederlaag dateerde van 31 juli 2018 tegen de Azerbeidzjaanse grootmeester Shakhriyar Mamedyarov. Sindsdien bleef hij in 125 partijen (44 zeges, 81 onbeslist) ongeslagen.

Maar op het Norway Chess, het eerste fysieke toernooi na maanden onderbreking door de coronapandemie, botste Carlsen op de Pool Duda, 's werelds nummer vijftien. "Dit is een enorme ontgoocheling. Er zijn geen excuses voor", zei Carlsen, wiens nederlaag werd ingeleid door het snelle verlies van een loper.

Duda was dan weer in de wolken. "Ik ben uiteraard enorm gelukkig", reageerde hij. "Ik had niet verwacht deze partij te winnen", aldus de 22-jarige Pool.