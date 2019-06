“Het wordt weer veertig minuten knokken voor de Belgian Cats” Ex-international Sophie Hendrickx blikt vooruit naar cruciale match vanavond tegen Wit-Rusland op EK basketbal Valerie Hardie in Servië

28 juni 2019

14u49 2 Basketbal Het eerste varkentje, genaamd Rusland, dat is gisteren al gewassen door de Belgian Cats op het EK basketbal. Straks, om 17u45, wacht het tweede: Wit-Rusland. Wat kleiner van omvang en van traditie, maar zeker niet van gestalte en al helemaal niet te onderschatten, zo waarschuwt ex-international Sophie Hendrickx, die in Servië commentaar geeft op Sporza.

Twee jaar terug was Sophie Hendrickx zelf nog een Belgian Cat, zelfs de kapitein, toen de nationale ploeg voor het eerst in haar bestaan een medaille, een bronzen, won op het EK in Tsjechië. Na dat EK nam ze met 118 caps afscheid als international en is nu in Servië mee als commentatrice voor Sporza, dat de wedstrijden van de Cats live uitzendt. “Ik voel me nog altijd heel betrokken bij de Cats, al is dat wel een afgesloten hoofdstuk. Ik heb veertien schitterende jaren beleefd met de nationale ploeg en ik ben blij dat ik nu in een andere rol nog wat kan doen voor de Cats. Mijn contact met de speelsters en met head coach Philip Mestdagh is nog altijd heel goed en dat maakt deze ervaring heel fijn.”

Hoe schat jij de zege tegen Rusland in?

Hendrickx: “Om te beginnen was het een heel belangrijke overwinning. Eerlijk: de Cats haalden nog niet hun niveau van het WK, ze wisselden de goede en slechte momenten te veel af, maar ze controleerden de match wel en toonden veel maturiteit - dat maakt deel uit van hun groeiproces. Ook belangrijk: opnieuw is duidelijk dat elke speelster haar rol goed kent én aanvaardt. Dat maakte de sterkte van deze Cats uit.”

Dat ze dan toch kunnen winnen van een grootmacht als Rusland is veelbelovend, niet?

“Jawel. Ik wil nu niet de flauwe uithangen, maar het is wel belangrijk dat de Cats het dag per dag bekijken. Ja, het was belangrijk om te winnen van Rusland, maar nu moeten ze ook nog Wit-Rusland en Servië verslaan. Het wordt veertig minuten knokken straks. Technisch en collectief gezien zijn de Belgen sterker, maar Wit-Rusland mag je fysiek niet onderschatten. Zij zijn gevaarlijk en polyvalent. Ze zijn een beetje te vergelijken met Rusland, maar in de breedte lijken ze me wel iets beter. Ze maakten het Servië, dat hen toch serieus onder druk zette, gisteren toch héél moeilijk.”

Wit-Rusland verloor met één punt van Servië. Zal hen dat een mentale tik geven?

“Sowieso, zeker de eerste minuten en uren erna. Maar het zijn profspeelsters die toch ook de volgende ronde willen halen. Ze zullen wel ontgoocheld zijn, maar ze zullen meteen daarna wel beseffen dat er vandaag een nieuwe kans komt en dat, als ze niet winnen van de Belgen, hun EK misschien gedaan is. Vandaag is het voor hen alles of niets, op zo'n momenten vergeet je de vermoeidheid. België had op dat vlak wel een voordeel: ze speelden vroeger op de avond en konden zo toch enkele uren langer recupereren, vroeger in bed kruipen... dat zijn kleine details, maar die kunnen het verschil maken. Ze speelden ook in een warme zaal. Emma (Meesseman) en Antonia (Delaere) zegden me dat het aanvoelde alsof je een bakoven open doet.”

Wit-Rusland speelt om te overleven, de Belgen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Dat zal hen ook motiveren?

“Zeker. Ze gaan er super klaar voor zijn. Ik twijfel er niet aan dat de Cats er het belang van inzien en er honderd procent voor zullen gaan. As ze winnen, zijn ze gekwalificeerd en dan kunnen ze nog meer bevrijd spelen. Ze behouden dan ook het uitzicht op de groepswinst.”

Waar ligt de sleutel voor een eventuele zege straks?

“Inside moeten ze Verameyenka (1m92) zien af te stoppen. Dat is een sterke pion bij Wit-Rusland. En dan doen wat ze in het vierde kwart deden: matuur omgaan met het fysieke spel. Offensief zijn de Belgen wel sterk als ze hun setplays kunnen lopen, maar ze zijn nog veel sterker als ze full court transitie kunnen doen en tempo kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat de Belgen hun rebounds nemen, want gisteren zagen we al dat Wit-Rusland vol voor de offensieve rebound gaat. Het is belangrijk die tweede shotkans af te nemen. Natuurlijk moet België haar eigen identiteit behouden, maar ze moeten wel het fysieke spel aangaan.”

Met hun zege tegen Rusland, die ook als titelkandidaat werden getipt, krijgen de Cats nu dat label opgekleefd. In de power rankings van Eurobasket stonden ze ook al op nummer één.

“Klopt. Gelukkig beschikken ze met Philip Mestdagh over een coach die heel nederig is en verstandig inpraat op de speelsters. Dat maakt dat ze met hun voetjes wel op de grond zullen blijven staan en met hun job bezig zijn, dat ze zich niet verliezen in gedachten als: ‘Wauw, wat ze nu over ons zeggen!’ Ze zien natuurlijk ook in dat ze hoog worden ingeschat, maar ik ben er zeker van dat de topzes hun grootste doel is, omdat ze dan zeker zijn van het olympisch kwalificatietoernooi. Pas als de halve finale binnen is, zullen ze aan meer beginnen denken. De Cats staan al érgens, maar tegelijk ook nérgens. Ik weet hoe hongerig de speelsters zijn naar de Olympische Spelen, die eerste plek op het EK is nu echt niet waar ze mee bezig zijn.”

Zijn ze titelkandidaat, Sophie?

“Ik ben wat voorzichtig in dat soort prognoses, maar ik ben er wel van overtuigd dat een medaille tot de mogelijkheden behoort. Om te beginnen moeten ze de poule overleven en als hen dat lukt, dan gaan ze beseffen dat alles mogelijk is en dat het EK een mooi toernooi kan worden.”